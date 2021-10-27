Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?

У середу, 27 жовтня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Львівську область у «червону» зону поширення коронавірусу. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Державна комісія вирішила встановити найсуворіший рівень епідемічної небезпеки на території Львівської області з суботи, 30 жовтня.

«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні. Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Реклама партнерів

Обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат.

Окрім Львівської з 30 жовтня «червону» зону встановили на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Дотепер у найсуворішій карантинній зоні були уже 8 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.