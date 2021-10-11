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В Україні зафіксували рекордну кількість викликів «швидкої»

Аліса Белей

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У неділю, 10 жовтня, кількість звернень за номером 103 сягнула рекордних показників – понад 44 тисячі викликів за добу. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.

У МОЗ кажуть, що у першу чергу це пов’язано із новою хвилею коронавірусної хвороби COVID-19, водночас звертатись за екстреною медичною допомогою потрібно при наявності конкретних станів та симптомів.

«Якщо ви відчуваєте біль у грудній клітці, задишку у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності варто одразу телефонувати на 103», – наголосив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Зокрема підставами для виклику «швидкої» є:

  • біль у грудній клітці;
  • задишка у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності;
  • сатурація менш як 92%;
  • порушення свідомості;
  • інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан.

Міністр пояснив, що у випадку появи симптомів захворювання на коронавірусну хворобу варто одразу повідомляти свого сімейного лікаря. Саме він має надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

Зазначено, що висока температура тіла (більше ніж 38°) не є самою по собі підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації. Однак, якщо разом із температурою є будь-який із вищевказаних симптомів, варто викликати «швидкої».

Нагадаємо, на Львівщині невпинно росте завантаженість covid-лікарень. Загалом у стаціонарах лежать понад 2300 хворих на коронавірус, зайнято 56% ліжок.

Досі пацієнтів із коронавірусом у Львові приймала лише лікарня швидкої допомоги на вул. Миколайчука. Нещодавно тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих. Протягом 4 жовтня у медзаклад госпіталізували рекордну кількість covid-недужих – 81 людину.

Нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

З 18 жовтня Львів суттєво посилює карантин. На дистанційне навчання переходить старша школа, обмежують масові заходи, а також скасовують планові операції у лікарнях. У кафе і ТРЦ хочуть впускати лише вакцинованих.

З 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «жовтої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА кажуть, що вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

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