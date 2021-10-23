Вакцинація від Covid знижує ризик госпіталізації та смерті на 90%, – дослідження

Французьке дослідження за участі 22,6 мільйона людей у віці від 50 років показало, що вакцинація від коронавірусної інфекції знижує ризик госпіталізації та смерті на 90%. Про це йдеться на сторінці Центру громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.

Використовуючи Національну систему даних охорони здоров’я Франції, дослідники проаналізували інформацію про 11,3 мільйона вакцинованих людей старше 50 років і таку ж кількість невакцинованих із тієї ж вікової групи в період із 27 грудня 2020 року, коли в країні розпочалася вакцинація, і до 20 липня 2021 року.

Аналіз цих даних показав, що, починаючи з 14-го дня після введення другої дози, вакцинація знижує ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19 на 84% в осіб старше 75 років та на 92% у віковій групі 50-74 роки.

Учасники дослідження були щеплені вакцинами Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Moderna.

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