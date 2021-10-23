ОСТАННІ НОВИНИ

Вакцинація від Covid знижує ризик госпіталізації та смерті на 90%, – дослідження

Вероніка Рой

|

Французьке дослідження за участі 22,6 мільйона людей у віці від 50 років показало, що вакцинація від коронавірусної інфекції знижує ризик госпіталізації та смерті на 90%. Про це йдеться на сторінці Центру громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.

Використовуючи Національну систему даних охорони здоров’я Франції, дослідники проаналізували інформацію про 11,3 мільйона вакцинованих людей старше 50 років і таку ж кількість невакцинованих із тієї ж вікової групи в період із 27 грудня 2020 року, коли в країні розпочалася вакцинація, і до 20 липня 2021 року.

Аналіз цих даних показав, що, починаючи з 14-го дня після введення другої дози, вакцинація знижує ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19 на 84% в осіб старше 75 років та на 92% у віковій групі 50-74 роки.

Учасники дослідження були щеплені вакцинами Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Moderna.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів