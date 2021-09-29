Майже 99% померлих від коронавірусу людей старшого віку були невакциновані, – МОЗ

В Україні 98.3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років були невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

«На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих всього 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше – бажання українців захиститись від небезпечного вірусу», – зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Станом на 28 вересня 2021 року, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років.

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