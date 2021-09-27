Протипоказання до Covid-вакцинації має менше 1% українців, – Кузін

Медичні протипоказання до вакцинації проти коронавірусу має менш як 1% людей. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, що робити тим людям, у кого є медичний відвід і реальні протипокази для вакцинації, Кузін заявив, що таким людям видається медична довідка, встановленої форми, про наявність абсолютних медичних протипоказів.

Водночас він наголосив, що це доволі рідкісні стани, при яких людина не може отримати вакцинацію і таких випадків – менше одного відсотка.

«В українському законодавстві є лише один термін – абсолютні медичні протипокази. Це медичні стани, при яких людина не має і не може отримати вакцинацію. Це доволі невеликий відсоток – це менше одного відсотка людей. Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусної хвороби», – заявив Ігор Кузін.

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Нагадаємо, через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян з 23 вересня проводити очне навчання могли лишень 14% шкіл. Решта – перевели на дистанційне навчання. У звичному режимі продовжили працювати дошкілля, учні 1-4 класів та учні закладів спеціальної освіти.

Натомість у Львові школи й садочки також не закрились. Очне навчання дозволили продовжити, але з дотриманням низки вимог. Детальніше читайте за цим посиланням.

Зазначимо, у Львові лише за один день кількість вакцинованих працівників освіти зросла на 10%. Через такий стрімкий різкий ріст вакцинованих управління освіти збирається перевірити достовірність даних.

Подібна ситуація виникла й в області. Лише за півтори доби освітян, які отримали сovid-щеплення, побільшало на 4%.

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