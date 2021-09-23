Якщо більшість українців вакцинується до кінця 2021 року, карантину навесні не буде, – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні 2022 року карантину в Україні може не бути, якщо більшість громадян вакцинується проти коронавірусу ще до кінця 2021-го. Про це він заявив під час V міжнародного форуму «Креативна Україна 2021», пише Укрінформ.

«Все залежить від нас. Якщо ви зараз подивитеся на Велику Британію та на Данію – шість місяців інтенсивної вакцинації і в них проблеми карантинних обмежень не існує… У нас є сьогодні більше 10 мільйонів доз вакцини, 17 мільйонів [доз] як мінімум законтрактовано вже. Плюс ще 3 мільйони мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію. Все залежить від вас. Вакцинуємося до нового року – на весну можемо спокійно жити без карантинних обмежень», – сказав Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання, «коли все закінчиться», тобто пандемія.

Водночас глава МОЗ відзначив, що на ситуацію з Covid-19 зараз дивиться більш позитивно, оскільки за півтора роки вдалося розробити ефективну вакцину та віднайти нові методи медикаментозного лікування.

«Я більш оптимістично зараз дивлюся на ситуацію, оскільки буквально пройшло півтора року, а ми маємо вакцину, яка сьогодні захищає від тяжкого і середньої тяжкості перебігу хвороби, з’являються лікарські засоби. В Україну вже приїхали певні інноваційні препарати, які діють прямо на вірус. Раніше такого не було. У нас є підписані два попередні контракти з двома виробниками, завершується третя клінічна стадія противірусних препаратів проти Covid-19. З’явиться лікування специфічне, тоді, я думаю, про проблему коронавірусу ми забудемо і будемо згадувати в певних сюжетах або фільмах», – зауважив Ляшко.

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Як писав Львівський портал, Україна отримала від США як гуманітарну допомогу 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab). Це є інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, їх уже відправили у регіони.

Загалом проти коронавірусу в Україні провакцинували 5,2 мільйона людей. Для окремих категорій населення covid-щеплення збираються зробити обов’язковим.

Щеплення проти коронавірусу роблять вакцинами Pfizer, Moderna, CoronaVac, Covishield, AstraZeneca. Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я. Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Також у МОЗ заявили, що 98% госпіталізованих зараз із сovid, є невакцинованими.

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