Новий covid-рекорд в Україні: за добу виявили більше 26 тисяч хворих

Станом на ранок четверга, 28 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили 26 071 новий випадок коронавірусу. Це найбільша кількість добових хворих за весь час пандемії. Померли 576 українців. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 851 804 людини. Протягом середи, 27 жовтня, діагноз встановили ще 26 071 новому хворому, серед них 477 медиків та 1830 дітей.
Одужали за останню добу 10 006 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 576 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 66 204 людини, натомість одужали 2 411 711 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 1451/7200
- Вінницька – 460/2658
- Волинська – 587/1657
- Дніпропетровська – 2113/6884
- Донецька – 1180/3398
- Житомирська – 1668/2096
- Закарпатська – 401/1585
- Запорізька – 1449/3446
- Івано-Франківська – 1258/2359
- Київська – 906/3426
- Кіровоградська – 184/1645
- Луганська – 656/1631
- Львівська – 1506/6021
- Миколаївська – 593/2440
- Одеська – 2296/5307
- Полтавська – 1022/4612
- Рівненська – 937/2432
- Сумська – 825/2204
- Тернопільська – 748/1488
- Харківська – 1517/7774
- Херсонська – 1093/2262
- Хмельницька – 1117/2229
- Черкаська – 706/1960
- Чернівецька – 696/1254
- Чернігівська – 702/1333
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.
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Наталя Дуляба