Новий covid-рекорд в Україні: за добу виявили більше 26 тисяч хворих

Станом на ранок четверга, 28 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили 26 071 новий випадок коронавірусу. Це найбільша кількість добових хворих за весь час пандемії. Померли 576 українців. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 851 804 людини. Протягом середи, 27 жовтня, діагноз встановили ще 26 071 новому хворому, серед них 477 медиків та 1830 дітей.

Одужали за останню добу 10 006 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 576 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 66 204 людини, натомість одужали 2 411 711 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 1451/7200

Вінницька – 460/2658

Волинська – 587/1657

Дніпропетровська – 2113/6884

Донецька – 1180/3398

Житомирська – 1668/2096

Закарпатська – 401/1585

Запорізька – 1449/3446

Івано-Франківська – 1258/2359

Київська – 906/3426

Кіровоградська – 184/1645

Луганська – 656/1631

Львівська – 1506/6021

Миколаївська – 593/2440

Одеська – 2296/5307

Полтавська – 1022/4612

Рівненська – 937/2432

Сумська – 825/2204

Тернопільська – 748/1488

Харківська – 1517/7774

Херсонська – 1093/2262

Хмельницька – 1117/2229

Черкаська – 706/1960

Чернівецька – 696/1254

Чернігівська – 702/1333

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.

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