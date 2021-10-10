На Львівщині виявили 468 нових хворих на Covid

Станом на ранок неділі, 10 жовтня, на Львівщині 158 090 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 468 нових хворих на Covid. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За минулу добу, 9 жовтня, в області провели 1646 ПЛР-тестів на коронавірус, з них позитивними виявились 468. Серед усіх нових хворих – 142 львів’яни.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено 158 090 осіб. Від ускладнень інфекції померло 4 041 людей померло (+14 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 138 400 пацієнтів (+ 541 за останню добу).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

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Перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта» на Львівщині підтвердили наприкінці липня. Тепер його виявили вже більше ніж у пів сотні мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень та вакцинуватись, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Водночас уже з 14 жовтня у Львові планують перевести школи на дистанційне навчання, обмежити проведення масових заходів і скасувати планові операції у лікарнях.

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