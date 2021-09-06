На Львівщині Covid-19 набирає обертів. Локдауну не уникнути?

На Львівщині росте захворюваність на коронавірус, рівень госпіталізації та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень, то черговий локдаун – лише справа часу. Про це 6 вересня розповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Львівщина наразі ще залишається у зеленій зоні епіднебезпеки, однак із кінця серпня ситуація з коронавірусом почала погіршуватись. Протягом минулого тижня в області побільшало хворих – коефіцієнт нових підтверджених випадків із норми у 4% зріс до 5,5%, хоча кількість проведених тестів не знизилась.

Також суттєво зросла госпіталізація. Згідно зі встановленою нормою МОЗ, рівень госпіталізації не повинен перевищувати 50% на 100 тисяч населення, проте вже 1 вересня цей показник становив 54,4%, 3 вересня він зріс до 58,9%, а 5 вересня – аж до 66,3%.

«Ще місяць тому ми госпіталізовували за добу від 10 до 20 хворих, а минулого тижня було не менше 40 госпіталізацій за добу. Відповідно, це відображається на заповненості наших стаціонарів. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають 444 пацієнтів, хоча ще три тижні тому їх було 121. У відсотковому співвідношенні завантаженість лікарень зросла з 3,5% до 13,4%. 34 хворих зараз перебувають у реанімації, 13 під’єднані до апаратів ШВЛ», – відзначив Орест Чемерис.

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Водночас на Львівщині зросло навантаження й на швидку допомогу. Так, тепер бригади стали втричі частіше виїжджати на виклики до covid-хворих. Якщо ще на початку серпня за добу було 10-15 виїздів, то тепер – близько 50.

«Наразі Львівщина ще перебуває у зеленій зоні, але динаміка минулого тижня свідчить про те, що швидше за все цю зону ми найближчим часом залишимо… На жаль, динаміка, яку ми бачимо, є тривожною. Ми констатуємо, що чергова хвиля коронавірусу у нас набирає обертів. Але на відміну від всіх попередніх хвиль, зараз ми маємо суттєву перевагу – вакцину. Ми маємо достатньо вакцин різних виробників, схвалених ВООЗ, аби профілактувати це захворювання», – сказав Орест Чемерис.

Тим часом головний медик області додає: люди розслабились і встигли забути про коронавірус, а він зараз знову набирає обертів. Тому якщо мешканці Львівщини не згадають про маски, соціальну дистанцію й гігієну рук, то чергового локдауну не уникнути.

«Буде чи не буде у нас локдаун, залежить від багатьох факторів. Один із ключових із них – це наша поведінка і те, як ми будемо ставитись до карантинних обмежень, який, до речі, досі діє по всій Україні. Але ми всі бачимо, наскільки «свідомо» і «відповідально», на жаль, дехто до цього ставиться. Зверніть увагу на громадський транспорт – близько 50% пасажирів їдуть без масок. Якщо ще люди середнього і старшого віку стараються одягати їх, то молодь ігнорує це. Також у нас є масові заходи… Так, найближчим часом захворюваність найближчими тижнями буде рости, але до якого рівня ми дійдемо, чи потрібно буде вводити локдаун, залежить лише від нас самих. Але якщо все відбуватиметься так, як це є зараз, то чергового локдауну нам не оминути. Це лише питання часу – чи це буде початок жовтня, чи кінець жовтня, чи листопад», – наголосив Орест Чемерис.

Нагадаємо, із кінця серпня на Львівщині почала рости захворюваність на коронавірус. У Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. В області вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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