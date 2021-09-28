На Львівщині майже на половину заповнені сovid-лікарні

На Львівщині залишився лише один covid-стаціонар, де немає пацієнтів. Загалом у лікарнях лежать уже більше 1600 хворих на коронавірус. Завантаженість зросла майже до 50%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на вівторок, 28 вересня, коронавірус діагностували ще 427 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 211 хворих, ще 662 людини скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1611 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, лише 126 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 108 хворих, 38 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Хворих шпиталізують вже не до дев’ятьох, а до тринадцятьох лікарень на Львівщині, ще одна поки пустує, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. У Львові та в області починають розгортати додаткові ліжка.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 48,8% і виглядає таким чином:

Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 353

Центр легеневого здоров’я (Львів) – 244

Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 215

Львівська обласна інфекційна лікарня – 150

Стебницька міська лікарня – 126

Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 115

Стрийська міська лікарня – 115

Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 92

Рудківська лікарня – 90

Сокальська ЦРЛ – 65

Перемишлянська ЦРЛ – 18

Жидачівська ЦРЛ – 14

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 14

Пустомитівська ЦРЛ – 0

Нагадаємо, фактично з кінця серпня на Львівщині почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Досі штам «Дельта» виявили вже більше ніж у пів сотні мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. На Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень та вакцинуватись, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

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