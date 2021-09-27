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На Львівщині – понад 50 випадків інфікування штамом «Дельта»

Вероніка Рой

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Станом на 26 вересня на Львівщині виявили понад 50 випадків інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

За її словами, серед хворих є як дорослі, так і діти. Усі інфіковані штамом «Дельта» перебували у лікарнях.

«Скільки варіантів «Дельта» штаму коронавірусу підтвердили на Львівщині – разом 53! І діти і дорослі. Всі перебували в лікарнях. Це говорить, що навколо є небезпека», – зазначає Наталія Іванченко.

Разом з тим вона нагадують, що на території Львівщини діє «жовта» зона карантину, яка передбачає носіння масок, соціальну дистанцію та гігієну рук. Також Наталія Іванченко нагадує про Covid-вакцинацію.

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«Обмеження жовтого рівня передбачають маски, соціальну дистанцію, гігієну рук та ін. Пункти вакцинації працюють щодня. Маски є у вільному продажі. А от кількість хворих на Львівщині зростає. Бережіть себе та своїх рідних. Захворів – сиди дома (зверніться до сімейного лікаря)», – додає очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, на Львівщині один пацієнт помер від ускладнень, викликаних штамом коронавірусу «Дельта».

Зауважимо, медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює Львівщиною.

За даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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