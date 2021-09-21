Львівщина переходить у «жовту» зону. Які будуть обмеження

Від четверга, 23 вересня, Львівська область переходить у «жовту» зону карантину. Таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили у Facebook Львівської ОДА.

Які обмеження діють у «жовтій» зоні:

При введенні в регіоні жовто зони навчальні заклади переходять на дистанційний режим роботи. Офлайн-навчання можливе лише при повній вакцинації 80% персоналу.

На Львівщині – досить низький показник вакцинації освітян. Два необхідні щеплення отримала третина педагогів, а першу дозу – 44%. Відтак більшість закладів освіти перейде на дистанційний режим роботи.

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Окрім того, при жовтому рівні карантину:

Заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 кв. метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

Не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;

Кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі тощо.

Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми COVID-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Нагадаємо, у понеділок, 20 вересня, на уряд прийняв рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

У понеділок, 13 вересня, уряд запровадив «жовті» та «зелені» COVID-сертифікати, а також оновив карантинні норми. Детальніше про те, як діятимуть сертифікати читайте за цим посиланням.

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