Карантин у Львові посилять з 14 жовтня

Вже з 14 жовтня у Львові планують перевести школи на дистанційне навчання, обмежити проведення масових заходів і скасувати планові операції у лікарнях. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Андрій Садовий.

За словами мера, через високий ріст захворюваності на Covid-19 і рівня госпіталізацій доводиться «приймати складні та непопулярні рішення».

Так, із 14 жовтня у Львові планують посилити карантин, зокрема:

обмежити масові заходи;

перевести навчальні заклади на дистанційний режим;

припинити планові операції у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус.

Відповідне рішення ще має прийняти міська комісія ТЕБ і НС, засідання якої заплановане на п’ятницю, 8 жовтня.

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Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже у вересні хворих почало суттєво більшати. Так, 29 вересня на Львівщині виявили майже тисячу недужих на коронавірус. Це найбільша кількість нових випадків щонайменше із травня.

Досі пацієнтів із коронавірусом у Львові приймала лише лікарня швидкої допомоги на вул. Миколайчука. Днями тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих. Протягом 4 жовтня у медзаклад госпіталізували рекордну кількість covid-недужих – 81 людину.

Із 6 жовтня covid-хворих починає приймати 8-ма міська лікарня на вул. Навроцького. У повністю ізольованому відділенні можуть розмістити 350 пацієнтів.

Як писав Львівський портал, через стрімкий ріст захворюваності міський голова Львова вже заявив, що жорсткого карантину не уникнути. Більше того, за його словами, місто вже плавно входить до «червоної» зони.

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