Нова хвиля Covid вже розпочалася, – головний медик Львівщини

На Львівщині останні тижні поступово зростає захворюваність на коронавірус. Відтак директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА заявляє, що чергова хвиля Covid вже розпочалася та прогнозує, що вона може бути важчою, ніж попередні. Про це він сказав у п’ятницю, 27 серпня, під час брифінгу, передає Львівський портал.

За словами Ореста Чемериса, на Львівщині зростає кількість хворих на Covid, а також і число госпіталізацій. Він зауважив, що пацієнти, що потрапляють у лікарні, здебільшого середнього та старшого віку, які не мають супутніх патологій.

Головний медик Львівщини заявив про початок чергової хвилі Covid, яка, за його прогнозами, буде важчою за попередні.

«Під час відносного спокою та позитивної тенденції ми почали забувати про коронавірус. Але він повертається і чергової хвилі нам не оминути. Чергова хвиля вже розпочалася. І як ми її переживемо, в більшій мірі, залежить від нас. Вакцинація – це відчутна перевага, якої у нас не було під час попередньої хвилі. Не варто зволікати. Я закликаю пам’ятати, що кожна хвиля Covid, яку ми пережили, була важчою за попередню. Ми прогнозуємо, що під час цієї хвилі хворих може бути значно більше. Тому роблю акцент на вакцинації, вона нас оберігає і, в разі інфікування, запобігає важкому перебігу захворювання», – наголошує Орест Чемерис. Реклама партнерів

Окрім вакцинації, він закликає не забувати правила дотримання карантину. Орест Чемерис стверджує, що мешканці почали нехтувати масками, особливо на масових заходах.

«На заходах, які активно відвідуємо, повинні пам’ятати маска – це обов’язковий наш атрибут. Окрім того пам’ятаємо про дотримання соціальної дистанції. Звичайно, гігієна рук залишається важливим засобом захисту від коронавірусу», – додав посадовець.

Загалом на на Львівщині 139 357 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 88 нових хворих.

Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу буде спричинена штамом коронавірусу «Дельта». Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування цим штамом. Зараз його виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Днями на Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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