Хворих немає лише у двох covid-стаціонарах на Львівщині

На Львівщині залишилось лише два covid-стаціонари, де немає пацієнтів. Загалом у лікарнях лежать уже майже півтори тисячі хворих на коронавірус. Завантаженість зросла до 44%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на суботу, 25 вересня, коронавірус діагностували ще 677 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 216 хворих, ще 1037 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1466 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, лише 34 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 93 хворих, 31 особа під’єднана до апаратів ШВЛ.

Хворих шпиталізують вже не до дев’ятьох, а до дванадцятьох лікарень на Львівщині, ще дві поки пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. У Львові та в області починають розгортати додаткові ліжка.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 44,4% і виглядає таким чином:

Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 323

Центр легеневого здоров’я (Львів) – 241

Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 193

Львівська обласна інфекційна лікарня – 130

Стебницька міська лікарня – 125

Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 119

Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 96

Стрийська міська лікарня – 104

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 15

Рудківська лікарня – 74

Сокальська ЦРЛ – 43

Перемишлянська ЦРЛ – 3

Жидачівська ЦРЛ – 0

Пустомитівська ЦРЛ – 0

Нагадаємо, фактично з кінця серпня на Львівщині почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Досі штам «Дельта» виявили вже у 30 мешканців області, під підозрою – ще стільки ж. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. На Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень та вакцинуватись, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

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