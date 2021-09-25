Хворих немає лише у двох covid-стаціонарах на Львівщині

На Львівщині залишилось лише два covid-стаціонари, де немає пацієнтів. Загалом у лікарнях лежать уже майже півтори тисячі хворих на коронавірус. Завантаженість зросла до 44%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Станом на суботу, 25 вересня, коронавірус діагностували ще 677 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 216 хворих, ще 1037 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1466 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, лише 34 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 93 хворих, 31 особа під’єднана до апаратів ШВЛ.
Хворих шпиталізують вже не до дев’ятьох, а до дванадцятьох лікарень на Львівщині, ще дві поки пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. У Львові та в області починають розгортати додаткові ліжка.
Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 44,4% і виглядає таким чином:
- Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 323
- Центр легеневого здоров’я (Львів) – 241
- Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 193
- Львівська обласна інфекційна лікарня – 130
- Стебницька міська лікарня – 125
- Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 119
- Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 96
- Стрийська міська лікарня – 104
- Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 15
- Рудківська лікарня – 74
- Сокальська ЦРЛ – 43
- Перемишлянська ЦРЛ – 3
- Жидачівська ЦРЛ – 0
- Пустомитівська ЦРЛ – 0
Нагадаємо, фактично з кінця серпня на Львівщині почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.
Досі штам «Дельта» виявили вже у 30 мешканців області, під підозрою – ще стільки ж. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. На Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.
Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень та вакцинуватись, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.
Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.
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Наталя Дуляба