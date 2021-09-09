У Львові готуються розгортати додаткові ліжкомісця для хворих на Covid

У зв’язку із зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію у Львові готують розгортати додаткові ліжкомісця. Про це йшлося під час оперативного засідання штабу із протидії Covid-19, передає пресслужба ЛМР.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко зауважив, що у Львові починає наростати динаміка захворюваності на коронавірус. Він зазначив, що зростає кількість хворих і у медзакладах. Зокрема, у лікарні швидкої медичної допомоги Львові вже перебуває 145 пацієнтів із Covid.

«Ми звернулись до Міністерства охорони здоров’я щодо можливості приймати ковідних пацієнтів іншим комунальним лікарням, окрім лікарні швидкої медичної допомоги. Зокрема йдеться про лікарні №8, №5, №3 та інші, а також пологовий. Також ми сьогодні прийняли рішення щодо введення готовності кисневих станцій, якщо буде надходження великої кількості підтверджених хворих на Covid-19, готовність медичного персоналу», – каже Андрій Москаленко.

Своє чергою начальниця управління охорони здоров’я ЛМР Леся Кобецька зауважила, що місто готується розгортати додаткові ліжкомісця. Наразі у медзакладах Львова є 1518 місць для хворих на Covid.

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«Також додатково ми можемо розгорнути ще 750 ліжок і працюємо над тим, щоб загалом розгорнути 3 тис. ліжок для пацієнтів, які хворіють на Covid-19», – уточнила Леся Кобецька.

Також вона наголосила на важливості вакцинації від Covid. Та зауважила, що майже всі пацієнти з коронавірусом, які перебувають зараз у лікарні швидкої допомоги, не вакциновані.

Нагадаємо, на початку літа на Львівщині через зменшення захворюваності на коронавірус згорнули 50% Covid-відділень.

Додамо, нещодавно у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

У МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Проте згодом у міністерстві заявили, що перехід України в «жовту» зону відкладається.

Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

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