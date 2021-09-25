Covid на Львівщині: 677 нових хворих, 15 померли

Станом на ранок суботи, 25 вересня, на Львівщині виявили 677 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали півтори сотні людей, ще п’ятнадцятеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 147 835 людей.

Протягом п’ятниці, 24 вересня, лабораторні центри провели 1821 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 677, тобто 37% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 273 особи – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3836 людей (+15 за останню добу). Побороти недугу зуміли 136 250 пацієнтів (+157 за минулу добу).

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Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Його виявили вже у 30 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. На Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі воно охопить й освіту.

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