На Львівщині побільшало інфікованих штамом «Дельта»

Станом на 24 вересня у Львівській області підтвердили понад 30 випадків інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Про це під час брифінгу повідомив регіональниий координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, передає Львівський портал.

За його словами наразі підтверджено понад 30 випадків, однак медик переконаний, що насправді цей штам шириться областю і хворих є значно більше.

«В області наразі є 30 підтверджених випадків інфікування штамом «Дельта». Але це, напевно, далеко не всі, бо багато матеріалу відібрано і направлено на дослідження, тож ми чекаємо підтвердження», – пояснив Олег Когут.

Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Цей штам виявилираніше у 24 мешканців області, один пацієнт помер, решта – одужали. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

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Також у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі воно охопить й освіту.

Через незадовільний рівень вакцинації педагогів 86% закладів освіти на Львівщині тимчасово призупиняють роботу з 23 вересня. Працювати у звичному режимі зможуть лише 14% шкіл області. У Львові навчання в очному режимі продовжать з десяток шкіл, де є належний рівень вакцинації педагогів, у всіх решта школах і садках нещеплені педагоги мають мати негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену протягом шести місяців хворобу.

Аби підняти рівень імунізації проти коронавірусу, 22 вересня в низці шкіл, де є низький показник вакцинації, працювали пункти щеплення.

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