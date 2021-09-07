У 30 мешканців Львівщини підозрюють штам «Дельта». Серед них є діти

У Львівській області в 30 людей підозрюють зараження штамом коронавірусу «Дельта». Серед них є двоє дітей. Наразі зразки відправили в лабораторію в Київ, щоб встановити точний діагноз. Про це під час брифінгу 7 вересня повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Тімко-Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

Станом на ранок 7 вересня на Львівщині у 30 осіб попередньо підтвердили інфікування штамом «Дельта». Для того, аби підтвердити діагноз зразки відправили в референц лабораторію Центру громадського здоров’я МОЗ у Київ. Серед 30 хворих з підозрою на дельта-штам є двоє дітей.

«Вчора ми відправили 30 зразків, які попередньо позитивні на дельта-штам при тестуванні на Львівщині. Зразки скеровані в референц лабораторію ЦГЗ для того, щоб отримати остаточне підтвердження діагнозу. Тож, штам «Дельта» є в області і він заразніший, ніж попередньо циркулюючий британський штам. Серед хворих є двоє дітей», – заявила Наталія Іванченко.

Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Цей штам виявили вже у 24 мешканців області, один пацієнт помер, решта – одужали. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

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Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

Нагадаємо, протягом останніх на Львівщині тижнів зростає захворюваність на коронавірус. У Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Крім цього, Львівщина за одним із показників наближається до «червоної» зони карантину.

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