На Львівщині – перша смерть від штаму «Дельта»

36-річний мешканець Стрийського району помер від штаму коронавірусу «Дельта». Чоловік не був вакцинований та мав супутнє захворювання – цукровий діабет. Про це 20 серпня повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає Львівський портал.

Зазначається, що чоловік не виїжджав за межі Львівської області. До лікарі потрапив у важкому стані відразу в реанімацію. Відомо, що пацієнт не був вакцинований проти коронавірусу та хворів на цукровий діабет.

«Поступив у лікарню в важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів. Пацієнт мав супутню патологію – цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації. Нажаль, врятувати не вдалося. Дельта-штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров’я МОЗ України», – повідомила епідеміологиня.

Як повідомляв Львівський портал, Львівській області виявили 24 випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта».

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Саме через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Також нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області стрімко погіршується епідеміологічна ситуація. Відтак Львівщина наближається до нової хвилі коронавірусу, яка, за прогнозами медиків, буде тяжчою, аніж три попередні.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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