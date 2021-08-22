На Львівщині – 36 хворих на covid за добу

Станом на ранок неділі, 22 серпня, на Львівщині коронавірус підтвердили у 139 132 людей. За останню добу виявили 36 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За минулу добу лабораторні центри провели 311 ПЛР-тестів, 36 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 22 львів’ян.

Загалом на Львівщині коронавірус підтвердили у 139 132 людей. Від ускладнень інфекції померло 3707 мешканців області (жодного випадку за останню добу). Натомість побороли недугу 134 396 пацієнтів (+5 за останню добу).

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці серпня – на початку вересня.

Реклама партнерів

Реклама партнерів

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування.

Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що штам «Дельта» вже активно циркулює областю.

На Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Також нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області стрімко погіршується епідеміологічна ситуація. Відтак Львівщина наближається до нової хвилі коронавірусу, яка, за прогнозами медиків, буде тяжчою, аніж три попередні.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.