На Львівщині вже виявили 24 випадки штаму коронавірусу «Дельта»

Станом на ранок суботи, 21 серпня, у Львівській області виявили 24 випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Загалом в Україні вже підтвердили 520 заражень цим штамом. Про це у Facebook повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає Львівський портал.

Так, області виявили ще 17 нових випадків інфікування штамом «Дельта».

«Ще 17 випадків Дельта-штаму коронавірусу виявили на Львівщині. Всього – 24. випадки. Люди різні. Не знайомі між собою», – заявила Наталія Іванченко.

Водночас головний санітарний лікар країни Ігор Кузін повідомив, що загалом в Україні вже зафіксували 520 випадків «Дельта-штаму».

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Він наголосив на тому, що штам є майже вдвічі заразніший за попередні та може спричинити важчий перебіг хвороби у невакцинованих осіб.

Саме через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Також нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області стрімко погіршується епідеміологічна ситуація. Відтак Львівщина наближається до нової хвилі коронавірусу, яка, за прогнозами медиків, буде тяжчою, аніж три попередні.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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