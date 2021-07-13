Дельта+: нові симптоми і чи захистить вакцина

У червні в Україні виявили перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський». Він вже викликав зростання захворюваності в країнах ЄС і таку ж ситуацію прогнозують в Україні та, зокрема на Львівщині, вже найближчим часом. Тож розповідаємо, що це за штам, чим він небезпечний, які має нові симптоми та на скільки ефективні проти нього covid-вакцини.

Звідки взялися штами «Дельта» і «Дельта+»?

У 2019 році виявили «уханський» штам коронавірусу, згодом він почав мутувати і таким чином з’явилися нові штами. «Альфа» – це британський варіант вірусу, «бета» – південно-африканський, «гамма» – бразильський і «дельта» – індійський.

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«Дельта» – це штам коронавірусу, який вперше виявили в Індії в жовтні 2020 року, він також вже мутував і в березні 2021 року з’явився новий штам «Дельта плюс». За декілька місяців цей штам вже поширився у понад 100 країнах світу.

В РНБО назвали країни, через які «Дельта» може поширитися в Україні. Мова йде Росію, Румунію, Польщу, Словаччину, Індію, Велику Британію та Португалію, де зараз спостерігається циркуляція цього різновиду корнавірусу.

«Відбулися зміни в шипах коронавірусу, тобто в спайк-білку, який використовується для проникнення в клітини. Тепер вірус може швидше прикріплятися до клітин організму, тобто він більш заразний людини і саме тому ми так боїмось штаму «Дельта», – пояснює експертка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації з пульмонології Надія Рудницька.

Чим небезпечний штам «Дельта» та які нові симптоми?

За даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Пульмонолог Надія Рудницька розповідає, що штам є набагато заразніший, ніж вихідний штам, виявлений в Ухані, тож підхопити його можна лише за 10 секунд спілкування з хворим.

Симптоми штаму «Дельта» дещо відрізняються від симптомів інших штамів.

Серед основних симптомів:

головний біль,

біль в горлі,

нежить,

лихоманка.

«Змінилися клінічні прояви цього захворювання. Якщо раніше був гострий початок захворювання, то зараз вірус маскується під ГРВІ, тобто з’являється чихання, нежить, біль в горлі та головний біль. І лише на четвертий день з’явялєтсья висока температура», – зазначає Надія Рудницька.

Окрім того, медик наголошує, що цим штамом частіше хворіє молодь до 30-35 років, а також підлітки та діти від 2 років.

Медики відзначають, що індійський штам вражає не тільки органи дихання, а й шлунково-кишковий тракт.

«Раніше ми вважали, що вірус передається лише повітряно-крапельним шляхом, а зараз є новий шлях передачі – через шлунково-кишковий тракт. Відтак більшість пацієнтів, які хворіють на «дельта-короанвірус» мають кишкові розлади у вигляд нудоти, зниження або втрати апетиту та болі в кишечнику», – пояснює пояснює експертка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації з пульмонології.

Відтак через те, що цей штам має новий шлях передачі – через шлунково-кишковий тракт, аби вберегтись від хвороби, медики радять носити не лише маски, а й рукавички.

На скільки ефективні вакцини проти «Дельта+»?

Наразі стійкість вакцин до «Дельта плюс» ще вивчають, але відомо, що вакцина не гарантує того, що людина не захворіє. Її мета – допомогти організму перенести захворювання без ускладнень.

За даними BBC, дослідження у Британії показали, що вакцина Pfizer мала ефективність 33% проти «Дельта» після однієї дози та 88% після двох доз. У випадку з вакциною AstraZeneca ефективність становила 33% після першої дози, але зростала до 60% після другої дози, зазначає Сonversation.

Європейське агентство з лікарських засобів наголошує, що дві дози вакцин, які воно затвердило, забезпечують захист від штаму «Дельта».

Як повідомляв Львівський портал, через новий штам коронавірусу «Дельта» Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Всі деталі – за цим посиланням. Своєю чергою в ЛОДА заявили, що чекають на зростання захворюваності вже за три тижні.

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