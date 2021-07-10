Захворюваність на Covid може почати зростати вже за три тижні, – Львівська ОДА

У багатьох європейських країнах спостерігається зростання захворюваності на коронавірус. Відтак таку ж ситуацію прогнозують в Україні, зокрема, і на Львівщині, вже в найближчі три тижні. Про це під час наради з керівниками територіальних громад Львівщини розповів директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

За його словами, у низці країн, зокрема, Португалії, Великій Британії, Іспанії тощо, останніми тижнями відзначається ріст захворюваності на Covid-19. Цілком очікувано, що до трьох тижнів така ситуація може початися і в Україні.

Тож допоки наявна відносна стабілізація захворюваності, цей період необхідно максимально використати для проведення профілактики коронавірусу, зокрема, наростити темпи вакцинації населення, стверджує Орест Чемерис.

«На Львівщині діє 175 пунктів щеплень і 41 бригада. Показник кількості щеплень за добу в області вже – більше 6500 вакцинацій. Покращення показників фіксують у Стрийському, Львівському (без Львівської ТГ), Червоноградському районах», – зазначив Орест Чемерис.

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Нагадаємо, протягом останнього місяця в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 7% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це на Львівщині згорнули половину covid-відділень.

Через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Всі деталі – за цим посиланням.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 200 тисяч мешканців Львівщини, із них 62 тисячі людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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