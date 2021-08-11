На Львівщині коронавірус виявили ще у 31 мешканця

Станом на ранок середи, 11 серпня, на Львівщині виявили 31 нового хворого на Covid-19, тоді як одужали лише десятеро людей, померлих за минулу добу немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 138 536 людей.
Протягом вівторка, 10 серпня, лабораторні центри провели 1108 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 31, тобто майже 3% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 20 осіб – львів’яни.
Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3701 людина (+0 за останню добу). Побороти недугу зуміли 134 086 пацієнтів (+10 за минулу добу).
Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.
Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування. Зараз цей штам виявили вже у сімох мешканців області.
Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.
Водночас в області кілька місяців поспіль є рекордно низька завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Під наглядом медиків зараз перебувають менше 150 пацієнтів, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів.
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Наталя Дуляба