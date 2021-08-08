Львівська область: 7 підтверджених випадків штаму «Дельта»

На Львівщині вже зареєстрували 7 випадків «Дельти» – штаму коронавірусу. Про це повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко-Тімко на своїй сторінці у Facebook.

Люди, у яких лабораторно підтверджена «Дельта», могли підхопити так: 2 – повернулися з Росії, 2 – з Великої Британії, 1– зі США, а 2 людини не виїжджали за межі України.

За словами Наталії Іванченко-Тімко, випадків є значно більше і ці люди перебувають серед нас.

Враховуючи зростання кількості хворих маємо діяти так:

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Провакцинуватись. Не лише себе, а і родини без обмеження віку. Дотримуватися соціальної дистанції. Не нехтувати масками у приміщеннях. Дотримуватися правил гігієни. При найменших проявах ГРЗ – залишатися дома і повідомити про це своєму лікареві.

6.Якщо до зателефонував епідеміолог та повідомив, що ви перебували у контакті з хворими – дотримуйтеся всіх рекомендацій.

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