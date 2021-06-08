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У п'яти лікарнях Львівщини немає хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Станом на ранок вівторка, 8 червня, у лікарнях Львівщини перебуває 554 людини з коронавірусом. Медзаклади на понад 11% заповнені хворими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 у Львівській області госпіталізували 34 особи, ще 289 скерували на самоізоляцію.

Загалом зараз у лікарнях, відведених для лікування хворих на коронавірус, перебуває 554 особи. У реанімації перебуває 63 людини, з них на апаратах ШВЛ – 21.

Так, станом на ранок 8 червня лікарні завантажені на 11,46%

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Найбільше пацієнтів перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні (77) та в Стрийській міській лікарні (76).

Водночас у чотирьом лікарнях немає жодного пацієнта – у Львівській залізничній лікарні, у Жидачівській ЦРЛ, Буській ЦРЛ та Старосамбірській ЦРЛ та Самбірській ЦРЛ.

Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 77
  • у Стрийській міській лікарні – 76
  • у лікарні швидкої медичної допомоги Львова– 64
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 63
  • у Центрі легеневого здоров’я – 57
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні– 31
  • у 1 міській лікарні Львова– 30
  • у Рудківській лікарні – 27
  • у Стебницькій міській лікарні – 23
  • у 5 міській лікарні Львова– 22
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 21
  • у Сокальській центральній районній лікарні– 16
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні– 16
  • у 8 міській лікарні Львова – 12
  • у Жовківській центральній районній лікарні– 7
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» –
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 4
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні– 2
  • у 1-му пологовому будинку – 1
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ  “Укрзалізниця” – 0
  • у Жидачівській центральній районній лікарні– 0
  • у Самбірській центральній районній лікарні– 0
  • у Буській центральній районній лікарні– 0
  • у Старосамбірській центральній районній лікарні– 0

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень. З лікарнями, які прийматимуть хворих на коронавірус, можна ознайомитися за посиланням. 

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