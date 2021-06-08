У п'яти лікарнях Львівщини немає хворих на коронавірус

Станом на ранок вівторка, 8 червня, у лікарнях Львівщини перебуває 554 людини з коронавірусом. Медзаклади на понад 11% заповнені хворими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
За попередню добу із діагнозом COVID-19 у Львівській області госпіталізували 34 особи, ще 289 скерували на самоізоляцію.
Загалом зараз у лікарнях, відведених для лікування хворих на коронавірус, перебуває 554 особи. У реанімації перебуває 63 людини, з них на апаратах ШВЛ – 21.
Так, станом на ранок 8 червня лікарні завантажені на 11,46%
Найбільше пацієнтів перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні (77) та в Стрийській міській лікарні (76).
Водночас у чотирьом лікарнях немає жодного пацієнта – у Львівській залізничній лікарні, у Жидачівській ЦРЛ, Буській ЦРЛ та Старосамбірській ЦРЛ та Самбірській ЦРЛ.
Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 77
- у Стрийській міській лікарні – 76
- у лікарні швидкої медичної допомоги Львова– 64
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 63
- у Центрі легеневого здоров’я – 57
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні– 31
- у 1 міській лікарні Львова– 30
- у Рудківській лікарні – 27
- у Стебницькій міській лікарні – 23
- у 5 міській лікарні Львова– 22
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 21
- у Сокальській центральній районній лікарні– 16
- у Перемишлянській центральній районній лікарні– 16
- у 8 міській лікарні Львова – 12
- у Жовківській центральній районній лікарні– 7
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» –
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 4
- у Пустомитівській центральній районній лікарні– 2
- у 1-му пологовому будинку – 1
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 0
- у Жидачівській центральній районній лікарні– 0
- у Самбірській центральній районній лікарні– 0
- у Буській центральній районній лікарні– 0
- у Старосамбірській центральній районній лікарні– 0
Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.
Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень. З лікарнями, які прийматимуть хворих на коронавірус, можна ознайомитися за посиланням.
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Ольга Денисяка