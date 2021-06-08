У п'яти лікарнях Львівщини немає хворих на коронавірус

Станом на ранок вівторка, 8 червня, у лікарнях Львівщини перебуває 554 людини з коронавірусом. Медзаклади на понад 11% заповнені хворими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 у Львівській області госпіталізували 34 особи, ще 289 скерували на самоізоляцію.

Загалом зараз у лікарнях, відведених для лікування хворих на коронавірус, перебуває 554 особи. У реанімації перебуває 63 людини, з них на апаратах ШВЛ – 21.

Так, станом на ранок 8 червня лікарні завантажені на 11,46%

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Найбільше пацієнтів перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні (77) та в Стрийській міській лікарні (76).

Водночас у чотирьом лікарнях немає жодного пацієнта – у Львівській залізничній лікарні, у Жидачівській ЦРЛ, Буській ЦРЛ та Старосамбірській ЦРЛ та Самбірській ЦРЛ.

Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 77

у Стрийській міській лікарні – 76

у лікарні швидкої медичної допомоги Львова– 64

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 63

у Центрі легеневого здоров’я – 57

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні– 31

у 1 міській лікарні Львова– 30

у Рудківській лікарні – 27

у Стебницькій міській лікарні – 23

у 5 міській лікарні Львова– 22

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 21

у Сокальській центральній районній лікарні– 16

у Перемишлянській центральній районній лікарні– 16

у 8 міській лікарні Львова – 12

у Жовківській центральній районній лікарні– 7

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» –

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 4

у Пустомитівській центральній районній лікарні– 2

у 1-му пологовому будинку – 1

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 0

у Жидачівській центральній районній лікарні– 0

у Самбірській центральній районній лікарні– 0

у Буській центральній районній лікарні– 0

у Старосамбірській центральній районній лікарні– 0

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень. З лікарнями, які прийматимуть хворих на коронавірус, можна ознайомитися за посиланням.

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