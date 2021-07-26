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Covid-ситуація в Україні: 231 нових випадків захворювання

Дарина Романишин

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Станом на ранок понеділка, 25 липня, в Україні за останню добу лабораторно підтвердили 213 нових випадків коронавірусу. Померли 2 українці, тоді як одужали менше двох сотень хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добру 25 липня виявили коронавірус у 213 осіб, з них 11 дітей та 0 медпрацівників. Одужали за останню добу 170 пацієнтів.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (71), Волинській (54), Сумській (42), Одеській (33) та Житомирській (17) областях.

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Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 248 663 людини. Від ускладнень померли 52849 людей, натомість одужали 2184365 українців.

Нагадаємо, ще наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Дотепер рівень захворюваності суттєво не росте.

На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування та для проведення масових заходів.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

В Україні вже зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.

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