Від коронавірусу повністю провакцинували понад 75 тисяч мешканців Львівщини

Вже більше 75 тисяч мешканців Львівської області отримали дві необхідні дози вакцини проти коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили в обласному департаменті охорони здоров’я.

Станом на 12 липня на Львівщині covid-щеплення зробили 153 703 мешканцям. Ще 75 722 особи вже отримали дві необхідні дози, відтак є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Протягом минулої доби, 12 липня, в області щепили 5711 жителів: першу дозу covid-вакцини ввели 1971 людині, другу – 3740 особам.

Щодо вакцин, то найбільше щеплень зробили китайською CoronaVac – 81 407 щеплень, далі йдуть Astra Zeneca – 57 037 щеплень, американська Pfizer – 52 628 щеплень та Covishield – 38 403 щеплення.

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Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Нагадаємо, з кінця червня на Львівщині зросли темпи covid-вакцинації. В середньому кожного дня медики роблять 5000 щеплень. Втім область має вийти хоча б на 10 000 щеплень на добу.

Додамо, що в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Найближчим часом у центрах вакцинації на Львівщині почнуть використовувати й американську Pfizer. Пріоритетною групою будуть люди похилого віку та особи зі супутніми хворобами.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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