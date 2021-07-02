Через штам «Дельта» у Львові посилили карантин

Через новий штам коронавірусу «Дельта» у Львові вирішили посилити карантин у закладах харчування та установах культури, однак про які саме обмеження йде мова наразі ще не відомо. Окрім того, в місті пришвидшать темпи вакцинації, а в медзакладах збільшать кількість ліжок для пацієнтів з covid. Про це під час брифінгу за підсумками міської комісії ТЕБ і НС повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

Під час засідання 1 липня міська комісія прийняла такі рішення:

посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури, та інших;

облаштувати та зарезервувати додаткові ліжка з киснем;

підготувати разом з МОЗ усі необхідні документи для контрактування наших закладів;

збільшити кількість вакцинацій до 5 тисяч на день.

«Ми готуємось вже зараз, бо за декілька тижнів ситуація може кардинально змінитись. Будемо збільшувати кількість ліжок в дитячій лікарні на Пилипа Орлика. Окрім того, звернулись до міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, щоб в закладах охорони здоров’я відновили ковідні пакети, оскільки зараз вони діють лише в лікарні швидкої допомоги», – сказав Андрій Садовий.

Окрім того, львів’ян вкотре закликають відмовитися від відвідування масових заходів та не забувати про масковий режим в публічних місцях та громадському транспорті.

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Нагадаємо, у Львівській ОДА заявили, що поширення штаму коронавірусу «Дельта», ймовірно, може стати причиною нової хвилі covid та посилення карантину. Детальніше про особливості цього штаму читайте за цим посиланням.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

Як повідомляв Львівський портал, цей штам зараз домінує серед хворих в Росії. Учені Національної академії наук навіть попереджають, що через спалах в Росії нова хвиля Covid-19 в Україні може розпочатися ще до початку осені.

Додамо, що в Україні вже почали впроваджувати заходи з протидії поширення Дельта-штаму. Уряд запровадив обов’язковий тест для перетину українського кордону для людей, які їдуть з країн, де поширений цей штам.

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