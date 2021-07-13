Депутати ЛОР ліквідували скандальне підприємство, що займалося замками Львівщини

У вівторок, 13 липня, депутати Львівської облради ліквідували комунальне підприємство ЛОР «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» та оцінили незадовільно роботу його керівника Валерія Потюка. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Сьогодні під час сесії Львівської облради мав звітувати керівник комунального підприємства ЛОР «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» Валерій Потюк за роботу протягом п’яти останніх років. Проте він не з’явився на засідання.

Зауважимо, скандал довкола цього підприємства розгорівська через справу проти пам’яткоохоронця Василя Петрика, який намагається захистити Миколаївську фортець. Сам Василь Петрик стверджує, що цей Валерій Потюк намагався докластись до знищення Миколаївської фортеці – на замовлення ТзОВ «Західінвест-партнери» він розробив документацію, якою стверджує, що цей об’єкт не є пам’яткою.

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Декан Інституту телекомунікацій «Львівської політехніки» Леонід Озірковський, який виступив під час сесії Львівської облради від громади Миколаєва, також перконаний, що «донос на пам’яткоохоронця Василя Петрика» написав саме Валерій Потюк.

«Укріплення, які пережили дві світові війни і залишилися практично неушкодженими, за документами пана Потюка, – на 80% зруйновані. Таку документацію Потюк подав у Міністерство культури. Ця ж документація з підробленими підписами Андрія Гречила була розглянута і було прийнято рішення, що пам’ятки начебто немає. Але пан Потюк вирішив ще написати донос на пам’яткоохоронця Василя Петрика. Саме він підготував документацію, що це є пам’ятка ( Миколаївська фортеця, – ред.). Відповідно, якщо усунути Василя, то, мабуть, ніхто не захоче займатися фортецею», – каже Леонід Озірковський.

В.о. керівника управління комунальної власності ЛОР Тарас Зозуля розповів, на сьогодні в управлінні відсутні документи про діяльність підприємства «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини». Зокрема, мова йде про фінансові плани, звіти, штатні розписи.

«Цьогоріч 24 травня управлінням комунальної власності ЛОР було видано наказ щодо перевірки цього підприємства. Однак її здійснити не вдалося, бо підприємство не надало жодного документу», – зазначає Тарас Зозуля.

Також Тарас Зозуля зауважив, що статутна діяльність підприємства, що займалося замками Львівщини не передбачає діяльність у сфері охорони та використання пам’яток історії.

«Комісія неодноразово розглядала ситуацію і з Миколаївською фортецею, і діяльність цього комунального підприємства. У квітні та травні ми запрошували Валерія Потюка на комісію, аби також довідатися, чим це підприємство займається. Але ці запрошення були проігноровані. Також виникає цікавить позиції управління комунальної власності щодо відповідальності Валерія Потюка. Зокрема, за компроментацію Львівської обласної ради, за печатки на документах з підробленими підписами. Також мала б йти мова й про кримінальну відповідальність», – зазначає депутат Львівської облради та голова Комісії культурної спадщини та туризму ЛОР Іван Щурко.

Обласні обранці оцінили роботу Валерія Потюка та підприємства, що він очолює, незадовільно. Також депутати підтримали ухвалив про ліквідацію комунального підприємства «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини.

Також депутати звернуться до Головного управління національної поліції у Львівській області, Прокуратури Львівської області та Західного Офісу Держаудитслужби України щодо перевірки діяльності комунального підприємства «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» та його керівника.

Нагадаємо, раніше Львівський портал з’ясував, що кримінальне провадження про Василя Петрика поліція відкрила за зверненням саме Валерія Потюка .

Нагадаємо, 16 червня рішенням Галицького райсуду Львова пам’яткоохоронця та очільника управління охорони культурної спадщини ЛОДА Василя Петрика взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 567 тисяч гривень.

Відразу після рішення суду у Львові ініціювали збір коштів на заставу. Необхідну суму, зокрема й завдяки небайдужим, вдалося зібрати менш ніж за добу. По завершенню судової тяганини зібрані кошти сім’я Петриків передасть на благодійність та порятунок пам’яток.

Нагадаємо, Василя Петрика та трьох підприємців обвинувачують у заволодінні 1 млн грн бюджетних коштів під час робіт у нацзаповіднику «Древній Звенигород».

Сам Василь Петрик всі звинувачення відкидає і вважає кримінальну справу розправою за його боротьбу за Миколаївську фортецю – невизнану дотепер пам’ятку, яку хочуть знищити задля видобутку піску. Про деталі справи – за цим посиланням.

Підтримку Василю Петрику висловили колеги-архітектори, пам’яткоохоронці та активісти, адже вони теж переконані, що відкрита кримінальна справа є сфабрикованою.

Зазначимо, що 6 липня Галицький районний суд Львова відсторонив Василя Петрика від посади начальника управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської області.

Зауважимо, що Миколаївська фортеця – комплекс історичних споруд XIX-XX ст., який складається з 21 об’єкта. Дотепер цей об’єкт не має пам’яткоохоронного статусу. Нещодавно пам’яткоохоронці й активісти забили на сполох через те, що її хочуть знищити заради облаштування на цьому місці піщаного кар’єру.

Запаси піску на території Миколаївської фортеці експерти оцінюють в 1,4 млрд грн.

За неофіційною інформацією, добувати пісок на місці Миколаївської фортеці хоче приватна фірма «Західінвест-партнери». Аби реалізувати цю бізнес-ідею, нібито залучили директора комунального підприємства облради «Реставрація та управління замками та палацами Львівщини», що розробив і надіслав у Мінкульт документацію, якою стверджує, що цей об’єкт не є пам’яткою. При цьому пам’яткоохоронці обвинувачують посадовця у підробці підпису доктора наук Андрія Гречила.

Своєю чергою у ЛОДА підтримують ідею присвоєння Миколаївській фортеці такого статусу, відтак почали виготовляти необхідну документацію. Проте нещодавно лобісти піщаного кар’єру подали в суд на облдержадміністрацію, аби зупинити процес визнання цього об’єкта пам’яткою культури.

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