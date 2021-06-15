Лобісти піщаного кар’єру на території Миколаївської фортеці подали в суд на ЛОДА

Люди, які хочуть перетворити Миколаївську фортецю на піщаний кар’єр, подали в суд на департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА, аби зупинити процес визнання цього об’єкта пам’яткою культури. Про це Львівському порталу повідомили у ЛОДА.

Через намір присвоїти Миколаївській фортеці статус пам’ятки культурної спадщини на обласний департамент архітектури та містобудування подали в суд. У ЛОДА кажуть, що зробили це особи, «причетні до розробки піщаних кар’єрів на території пам’ятки». Таким чином через суд прагнуть зупинити процес віднесення згаданого комплексу до переліку пам’яток архітектури.

«Ми підтримуємо неодноразові рішення консультативної ради, яка діє при департаменті архітектури та розвитку містобудування, і стоїмо на позиції цілісного збереження комплексу Миколаївської фортеці», – йдеться у заяві обласного департаменту архітектури та містобудування.

Зазначимо, що йдеться про Миколаївську фортецю – комплекс історичних споруд фортеці XIX-XX ст., який складається з 21 об’єкта. Пам’яткоохоронці забили на сполох через те, що її хочуть знищити заради облаштування піщаного кар’єру. Після розголосу справи у ЛОДА ініціювали визнання цього об’єкта пам’яткою архітектури, для чого розпочалось виготовлення необхідної документації.

Реклама партнерів

За неофіційною інформацією, добувати пісок на місці Миколаївської фортеці хоче приватна фірма «Західінвест-партнери». Аби реалізувати цю бізнес-ідею, нібито залучили директора комунального підприємства облради «Реставрація та управління замками та палацами Львівщини», що розробив і надіслав у Мінкульт документацію, якою стверджує, що цей об’єкт не є пам’яткою. При цьому пам’яткоохоронці обвинувачують посадовця у підробці підпису доктора наук Андрія Гречила.

У департаменті архітектури і містобудування ЛОДА кажуть, що дізнавшись про цей факт, вищезгаданий Андрій Гречило звернувся у поліцію, а вона своєю чергою відкрила кримінальне провадження.

«На жаль, ситуація надалі є складною. Оцінку діям всіх сторін мають дати відповідні правоохоронні органи. Ми твердо переконані, що в результаті не можуть страждати законні процеси, які стосуються охорони і збереження пам’яток Львівщини», – додають у ЛОДА.

Зауважимо, що одним із борців за Миколаївську фортецю є відомий на Львівщині пам’яткоохоронець і новоспечений керівник управління охорони об’єктів культурної спадщини ЛОДА Василь Петрик. Нещодавно стало відомо, що проти нього відкрили кримінал нібито через розкрадання бюджетних коштів.

Сам Василь Петрик всі звинувачення відкидає і каже, що таким чином на нього тиснуть бізнесмени-лобісти піщаного кар’єру на території пам’ятки. Про деталі справи – за цим посиланням.

Довідково: Миколаївська фортеця є єдиним в Україні зразком австрійських фортифікацій XIX-XX століття і дотепер збереглась на 95%.

У часи І Світової війни фортеця була складовою розгалуженої мережі фортифікацій Австро-Угорської імперії на території Галичини. Пізніше її використовували бійці УПА. Споруда налічувала щонайменше 23 польові укріплення, вісім батарей та близько 40 км підземних переходів і могла розмістити близько 10 тисяч людей.

Споруди Миколаївської фортеці розташовані на території площею 24 га. Земельні ділянки вже перейшли у приватну власність. Активісти й пам’яткоохоронці переконані, що це вдалося зробити завдяки фальсифікації документів, тому домагаються вилучення ділянок із приватних рук.

Запаси піску на території Миколаївської фортеці експерти оцінюють в 1,4 млрд грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.