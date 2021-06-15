ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині четверо «реставраторів» присвоїли понад мільйон на археологічній пам'ятці

Юлія Осим

|

На Львівщині група осіб заволоділа понад 1 млн грн під час реставрації археологічної пам’ятки національного значення. Чотирьом зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Правоохоронцями встановлено, що у грудні 2020 року директор підприємства – замовника робіт, дві службові особи суб’єктів господарювання – виконавці робіт та спеціаліст з технічного нагляду присвоїли понад 1 млн грн бюджетних коштів. У ході проведення реставраційних робіт на комплексі пам’ятки археології національного значення на території Львівської області, виконавці у первинних документах щодо завезення насипного ґрунту вносили відомості про виконану роботу та їх вартість. Насправді ж жодні роботи із перевезення насипного ґрунту здійснено не було.

На сьогодні тривають слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних та обрання для них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним за ч. 5 ст. 191 ККУ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...