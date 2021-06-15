На Львівщині четверо «реставраторів» присвоїли понад мільйон на археологічній пам'ятці

На Львівщині група осіб заволоділа понад 1 млн грн під час реставрації археологічної пам’ятки національного значення. Чотирьом зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Правоохоронцями встановлено, що у грудні 2020 року директор підприємства – замовника робіт, дві службові особи суб’єктів господарювання – виконавці робіт та спеціаліст з технічного нагляду присвоїли понад 1 млн грн бюджетних коштів. У ході проведення реставраційних робіт на комплексі пам’ятки археології національного значення на території Львівської області, виконавці у первинних документах щодо завезення насипного ґрунту вносили відомості про виконану роботу та їх вартість. Насправді ж жодні роботи із перевезення насипного ґрунту здійснено не було.

На сьогодні тривають слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних та обрання для них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним за ч. 5 ст. 191 ККУ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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