Очільника управління культурної спадщини ЛОДА Василя Петрика відсторонили від посади

У вівторок, 6 липня, Галицький районний суд Львова відсторонив Василя Петрика від посади начальника управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської області. Про це повідомили у Facebook-спільноті «Захистимо Василя Петрика», передає Львівський портал.

«Галицький районний суд Львова відсторонив Василя Петрика від посади начальника управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської області. Очевидно, що це був продуманий хід, аби не дати пану Василю захищати Миколаївську фортецю», – написала Катерина Подгорська.

Зазначимо, що 16 червня рішенням Галицького райсуду Львова пам’яткоохоронця та очільника управління охорони культурної спадщини ЛОДА Василя Петрика взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 567 тисяч гривень.

Відразу після рішення суду у Львові ініціювали збір коштів на заставу. Необхідну суму, зокрема й завдяки небайдужим, вдалося зібрати менш ніж за добу. По завершенню судової тяганини зібрані кошти сім’я Петриків передасть на благодійність та порятунок пам’яток.

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Нагадаємо, Василя Петрика та трьох підприємців обвинувачують у заволодінні 1 млн грн бюджетних коштів під час робіт у нацзаповіднику «Древній Звенигород».

Сам Василь Петрик всі звинувачення відкидає і вважає кримінальну справу розправою за його боротьбу за Миколаївську фортецю – невизнану дотепер пам’ятку, яку хочуть знищити задля видобутку піску. Про деталі справи – за цим посиланням.

Підтримку Василю Петрику висловили колеги-архітектори, пам’яткоохоронці та активісти, адже вони теж переконані, що відкрита кримінальна справа є сфабрикованою.

Зауважимо, що Миколаївська фортеця – комплекс історичних споруд XIX-XX ст., який складається з 21 об’єкта. Дотепер цей об’єкт не має пам’яткоохоронного статусу. Нещодавно пам’яткоохоронці й активісти забили на сполох через те, що її хочуть знищити заради облаштування на цьому місці піщаного кар’єру.

Запаси піску на території Миколаївської фортеці експерти оцінюють в 1,4 млрд грн.

За неофіційною інформацією, добувати пісок на місці Миколаївської фортеці хоче приватна фірма «Західінвест-партнери». Аби реалізувати цю бізнес-ідею, нібито залучили директора комунального підприємства облради «Реставрація та управління замками та палацами Львівщини», що розробив і надіслав у Мінкульт документацію, якою стверджує, що цей об’єкт не є пам’яткою. При цьому пам’яткоохоронці обвинувачують посадовця у підробці підпису доктора наук Андрія Гречила.

Своєю чергою у ЛОДА підтримують ідею присвоєння Миколаївській фортеці такого статусу, відтак почали виготовляти необхідну документацію. Проте нещодавно лобісти піщаного кар’єру подали в суд на облдержадміністрацію, аби зупинити процес визнання цього об’єкта пам’яткою культури.

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