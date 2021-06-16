«Ні» замовним справам: львів'яни вийшли на підтримку пам'яткоохоронця Василя Петрика

16 червня під стінами Галицького районного суду Львова активісти влаштували пікет на підтримку пам’яткоохоронця та керівника управління охорони об’єктів культурної спадщини ЛОДА Василя Петрика. Сьогодні у цьому суді йому обиратимуть запобіжний захід у справі за підозрою у заволодінні бюджетними коштами під час робіт у нацзаповіднику «Древній Звенигород», передає кореспондент Львівського порталу.

Кілька десятків учасників пікету тримають у руках плакати з надписами: «Ні замовним справам», «Ні свавіллю поліції і прокуратури» та «Геть руки від захисника Миколаївської фортеці», «Захистимо Миколаївську фортецю», «Шукайте собі іншу пісочницю».

Мітингувальники переконують, що справу сфабрикували, а причина цьому – активна пам’яткоохоронна діяльність Василя Петрика.

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Адвокат Василя Петрика Тетяна Кочірко заявляє, що наразі немає жодних належних підстав для застосування запобіжного заходу у вигляду тримання під вартою.

«Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є необґрунтоване та не підтверджене жодними матеріалами справи. Тобто немає жодних належних підстав, щоб застосовувати такий запобіжний захід», – зазначає Тетяна Кочірко.

Додамо, засідання суду по обранню запобіжного заходу Василю Петрику відбудеться сьогодні, 16 червня, о 15.30 год.

Нагадаємо, що проти Василя Петрика відкрили кримінал нібито через розкрадання бюджетних коштів під час робіт у нацзаповіднику «Древній Звенигород».

Сам посадовець всі звинувачення відкидає і вважає кримінальну справу «притягненою за вуха» через його боротьбу за Миколаївську фортецю – невизнану дотепер пам’ятку, яку хочуть знищити задля видобутку піску. Про деталі справи – за цим посиланням.

Зазначимо, що йдеться про Миколаївську фортецю – комплекс історичних споруд фортеці XIX-XX ст., який складається з 21 об’єкта. Пам’яткоохоронці забили на сполох через те, що її хочуть знищити заради облаштування піщаного кар’єру.

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Фото: Львівський портал, Ілько Петрик