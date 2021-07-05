На Львівщині – 6 нових хворих на covid

Минулої доби, 4 липня, на Львівщині виявили 6 нових хворих на коронавірус. При цьому лише одна людина одужала, а летальних випадків немає. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За вчора лабораторні центри провели 705 ПЛР-тестів, з яких 6 – позитивні. Серед них львів’ян – 6. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 137550 осіб, 3659 людей померло ( +3 випадки за добу). 133134 пацієнти одужали (+1 за добу).

Нагадаємо, ще з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

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Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 7% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Всі деталі – за цим посиланням.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Протягом 1 липня на Львівщині зробили рекордну кількість добових щеплень – 5891.

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