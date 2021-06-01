На Львівщині згорнуть 50% Covid-відділень

В Україні через відсутність пацієнтів деякі лікарні згортають ковідні відділення. Львівщина – не виключення. Найближчим часом у медзакладах області згорнуть 50% Covid-відділень. Таким чином залишиться близько 10 лікарень, що прийматимуть хворих на коронавірус. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Шурпяк.

Наразі на Львівщині хворих на коронавірус приймає понад 20 медзакладів. Останнім часом в області фіксують зменшення кількості хворих на Covid, відтак пацієнтів у лікарнях теж меншає. Станом на 1 червня у медзакладах Львівщини перебуває 721 людина, а завантаженість лікарень становить майже 15%.

Схожа ситуація відбувається по усій Україні. Через відсутність пацієнтів деякі лікарні почали згортати ковідні відділення.

Ірина Шурпяк повідомила, що на Львівщині також згортатимуть низку Covid-відділень. Їх кількість зменшиться на 50%. Фактично з 20 опорних медзакладів, що приймають хворих на коронавірус, залишиться приблизно 10.

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Надалі хворих прийматимуть лікарні, що мають відпрацьований механізм надання допомоги пацієнтам. Натомість медзаклади, яким довелося перепрофільовуватися, зможуть повернутися до звичного режиму роботи. Проте, якщо буде зростання захворюваності, то ці медзаклади знову прийматимуть хворих на коронавірус.

Наразі на Львівщині готують наказ, який буде координувати роботу закладів, що працюють із пацієнтами з Covid.

«На даний момент йде мова про те, що на Львівщині залишиться до 10 опорних закладів, що залишаться ковідними. В першу чергу, це будуть потужні заклади, в яких є відпрацьований механізм надання допомоги пацієнтам, а також ті, що закривали основну потребу в області. На Львівщині є такі потужні заклади як Центр легеневого здоров’я, Львівська інфекційна лікарня – вони й надалі працюватимуть з ковідними пацієнтами. Менші заклади, що були змушені повністю перепрофілюватися і не надавати допомогу мешканцям своїх районів, повернуться до звичного ритму. Але вони залишатимуться у переліку закладів, які прийматимуть хворих у разі зростання захворюваності на коронавірус», – зазначає Ірина Шурпяк.

Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що нікого не мають «виписувати», не долікувавши через закриття ковідного відділення: хворих пацієнтів повинні долікувати в ньому або перевести до іншої лікарні. Подбати про те, що пацієнт завершив лікування, повинна місцева влада.

«Якщо лікарня перестає надавати стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, місцева влада має подбати про те, щоби ці пацієнти могли завершити лікування в цьому закладі або були переведені до іншого. По-перше, НСЗУ Національна служба здоров’я України фінансує ведення та лікування всіх випадків COVID-19. По-друге, і МОЗ, і Нацслужба здоров’я готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі необхідні для цього дані та експертизу», – пояснюють у МОЗ.

Якщо вас примусово «виписують» із ковідного відділення, хоча ви ще не одужали, звертайтеся з інформацією про такий випадок на гарячу лінію НСЗУ за номером 16 77 або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Загалом в Україні зафіксували 2 204 631 випадок зараження коронавірусом.

Наприкінці квітня у МОЗ заявили, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. У міністерстві прогнозували новий спалах після Великодня. Проте ситуація з Covid в країні досі залишається стабільною.

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