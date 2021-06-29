28 тисяч мешканців Львівщини повністю вакцинувались проти covid

Станом на 29 червня на Львівщині дві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 28 тисяч людей. Про це під час брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, станом на ранок 29 червня на Львіщвині зробили понад 156 тисяч щеплень проти коронавірусу. При цьому 127 тисяч мешканців області отримали першу дозу вакцини, а 28 тисяч – вже мають дві необхідні дози вакцини, відтак уже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Зазначимо, що на Львівщині вже працюють 13 Центрів масової вакцинації. Серед яких чотири центри – у Львові, а також у Бродах, Дрогобичі, Золочеві, Трускавці, Стрию, Новояворівську, Новому Роздолі, Жовкві та Червонограді.

Загалом у центрах вакцинації всього провакцинували 15 999 людей, з них 4577 – за ці вихідні, 26-28 червня.

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Як повідомляв Львівський портал, в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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