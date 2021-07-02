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На Львівщині зробили рекордну кількість щеплень за добу

Ольга Денисяка

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За останню добу, 1 липня, на Львівщині провакцинували 5891 особу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Зокрема, станом на 1 липня в області провакцинували 173 609 осіб. При цьому – 134 426 людей отримали першу дозу вакцини, а 39 183 – вже мають дві дози, тобто повністю завершили вакцинацію від коронавірусу.

Як зазначають у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, на Львівщині щеплення вакциною  «Covieshield»  отримали – 38 403 особи, «Astra Zeneca» – 43 452, «Coronavac» – 56 116, «Pfizer» – 35 638 осіб.

Щоб отримати щеплення у центрі вакцинації, потрібно зареєструватися у списку очікування на вакцинацію в додатку/на порталі «Дія» та прийти до будь-якого центру вакцинації, при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Про графік роботи центрів масової вакцинації населення цими вихідними можна дізнатися за посиланням.

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Як повідомляв Львівський портал, в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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