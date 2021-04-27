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Після Великодня на Львівщині очікують нового спалаху covid

Ольга Денисяка

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У Львівській ОДА заявляють, що ситуація з коронавірусом в області дещо стабілізувалась, однак після Великодня очікують нового спалаху захворюваності. Про це під час брифінгу 27 квітня заявив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, незважаючи на те, що ситуація з коронавірусною інфекцією в області стабілізувалась, показники захворюваності є на досить на високому рівні. Відтак у жодному разі ще не можна нехтувати карантином.

«Ситуація на Львівщині дещо стабілізувалась, проте вона ще не дозволяє кожному з нас почуватись спокійно і думати, що коронавірус відступає. За трьома ключовими показниками МОЗ, ми опустились до таких цифр, які дозволили нам вийти з «червоної» зони. Коефіцієнт виявлених випадків станом на сьогодні складає 19, при граничному значенні менше 20. Показник госпіталізованих на 100 тисяч населення у нас – 44, при рекомендованому – 60.  Завантаженість ліжок з киснем – 58,6% при рекомендованій нормі менше 65%», – пояснив Орест Чемерис.

Тож посадовець підсумував, що показники є нижчими від граничних, проте вони ще є на достатньо високому рівні.

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Також він вкотре заявив, що після Великодня на Львівщину може чекати черговий спалах коронавірусу.

«Якщо ми будемо святкувати з дотриманням усіх правил та вимог карантину, то звичайно суттєвого спалаху не буде. Проте ми розуміємо, що певні порушення все ж будуть здійснюватись і це швидше за все призведе до того, що кількість захворювань  у післясвятковий період буде зростати», – зазначив Орест Чемерис.

Як повідомляв Львівський портал, з 26 квітня Львівщина перейшла до «жовтої» зони карантину,  що скасовує жорсткий карантин. У Львові теж дозволили відновити повноцінну роботу закладів громадського харчування, непродовольчих магазинів, ТРЦ та закладів культури.

Нагадаємо, в середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним. Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

Натомість у Львівській ОДА недавно заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.

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