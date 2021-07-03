Коронавірус підхопили ще 29 мешканців Львівщини

Станом на ранок суботи, 3 липня, на Львівщині виявили 29 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали більше сотні людей, ще двоє померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 137 532 людини.

Протягом п’ятниці, 2 липня, лабораторні центри провели 804 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 29, тобто майже % від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 17 осіб – це львів’яни.

За даними ЛОДА, всіх нових хворих виявили у таких районах: Львівському – 21 (м. Львів – 17), Стрийському – 4, Самбірському – 1, Яворівському – 2, Дрогобицькому – 1. Жодного нового випадку Covid минулої доби не підтвердилось у Золочівському та Червоноградському районах.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3655 людей (+2 за останню добу). Побороти недугу зуміли 133 123 пацієнти (+161 за минулу добу).

Нагадаємо, ще з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 9% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Всі деталі – за цим посиланням.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Протягом 1 липня на Львівщині зробили рекордну кількість добових щеплень – 5891.

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