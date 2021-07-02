На землі, яку Львів безкоштовно віддав садовому товариству, хочуть звести житло

На землі, яку Львівська міська рада безкоштовно віддала садовому кооперативу, хочуть спорудити житловий комплекс. При цьому за будівництвом стоїть скандальний забудовник і відомий бізнесмен. Про це повідомляє Львівський портал.

У п’ятницю, 2 липня, на засіданні виконавчий комітет Львівської міськради розглядав містобудівні умови та обмеження на будівництво ТзОВ «Бізнес інвест інтернешнл Україна» багатоквартирних житлових будинків на вул. Лисеницькій.

Йдеться про 11 земельних ділянок загальною площею 0,78 га у Личаківському районі, які розташовані поблизу Винниківського лісопарку. Тут компанія хоче збудувати три житлові будинки на 3-4 поверхи кожен. Загалом у новому ЖК буде сім житлових секцій.

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Донедавна ці присадибні ділянки належали до земель сільськогосподарського призначення.

Втім цьогоріч 25 лютого сесія Львівської міськради безкоштовно передала їх у приватну власність членам обслуговуючого кооперативу «Садове товариство «Бузок Люкс» під будівництво та обслуговування житлових будинків і господарських споруд. Водночас прийнятою ухвалою депутати відразу перевели ці землі у категорію житлової на громадської забудови.

Незабаром після цього вид використання земельних ділянок, які перейшли у приватні руки, змінили на багатоквартирний житловий будинок.

Як пишуть «Наші гроші.Львів», віднедавна новим власником згаданих земель є ТОВ «Укренерго», яке на наступний же день після отримання ділянок у власність передало право користування ними для забудови «Бізнес інвест інтернешнл Україна», яке й звернулося за отриманням містобудівної документації.

Згідно з Публічною кадастровою картою, вартість ділянок на вул. Лисеницькій, де має бути будівництво, становить понад 430 млн грн.

«Укренерго» контролюють Олена і Тарас Керницькі. Тарас Керницький – ексдепутат Львівської облради, який займається видобутком газу, є співвласником хлібопекарського підприємства «Галицька здоба» разом із ексдепутатом Львівської міськради Назаром Палідовичем.

Саме братові Керницького минулоріч облрада дозволила викупити без конкурсу вілли-пам’ятки «Замок Лева». Також на початку 2020 року фірмі Тараса Керницького дозволили перебудувати частину пам’ятки біля Оперного театру в офіси.

Щодо ТзОВ «Бізнес інвест інтернешнл Україна», яке звернулось у мерію за містобудівною документацією, то це є будівельна компанія, існує з 2014 року. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, її засновником є львів’янин Руслан Федушко. Хоча раніше кінцевими бенефіціарами підприємства були Володимир та Марія Шведи.

Володимир Швед пов’язаний з кількома скандальними будівництвами, зокрема у парку «Знесіння» та знищенням мозаїки «Море і риби» на колишньому магазині «Океан». Також у 2018 році фірмі Володимира і Марії Шведів погодили будівництво 16-поверхівки на вул. Варшавській.

Під час засідання виконкому міський голова Львова Андрій Садовий обурився такою будівельною схемою: «Нещодавно цю ділянку ми відводили для садівництва. Бабусі, дідусі приходили, говорили, що вони хочуть там вирощувати полуницю, сади облаштувати. Плакали, що на старість буде їм копійчина. Ця земля була безоплатно передана садово-огородному кооперативу. А тепер замість черешень, вишень, суниці і полуниці тут з’являється багатоповерхове будівництво. Як таке могло статися? Такі речі є неприпустимі».

Своєю чергою головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зауважив, що згадані земельні ділянки ще з 2017 року належать до зони Ж-1, зони житлової садибної забудови, відповідно до затвердженого мерією детального плану території. Відтак зауважень як таких до містобудівної документації у нього не було.

Після обговорення члени виконкому вирішили перенести розгляд цих містобудівних умов та обмежень та провести робочий виїзд на вул. Лисеницьку.

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