Львівська облрада продає «Замок Лева» братам Керницьким за 29 млн грн

Львівська облрада дозволила братам Керницьким викупити без аукціону дві історичні вілли на вулиці Глінки в престижному районі Львова за 29 млн грн. Такий результат експертної оцінки майна, проведеної на замовлення управління майном спільної власності ЛОР, пише Zaxid.net.

ТзОВ «Замок Лева» дозволили викупити два будинки площею 477,6 м2 та 396,6 м2 на вул. Глінки у Львові за 29 млн грн (трошки більше як 33 тис. грн/м2). Така сума стала результатом експертної оцінки майна, проведеної ТзОВ «Периметр». Її також підтвердили як незалежні рецензенти – Всеукраїнська спілка оцінювачів та штатний оцінювач управління майном спільної власності ЛОР.

За оцінкою експертів, попередні орендарі вілл здійснили невід’ємні поліпшення на 7 млн грн, що теж було враховано під час оцінки майна.

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Керівник управління Віктор Кусий розповів, що відповідно до процедури тепер орендар отримав право на викуп майна. За його зверненням буде підготовлено договір купівлі-продажу. Загалом він може і не поспішати, оскільки оцінка майна чинна протягом дев’яти місяців.

Після викупу майна ТзОВ «Замок Лева» отримає право приватизувати земельну ділянку, на якій розміщений готель і яка перебуває у власності Львівської міськради. Площа земельної ділянки 0,49 га.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Львівська обласна рада під час сесії 29 вересня, запропонувала продати об’єкт, який розташовується на вул. Глінки, 7, 9, у цих двох віллах нині працює готельно-ресторанний комплекс «Замок Лева».

«Орендарі, отримавши всі необхідні погодження, здійснили невід’ємні поліпшення, які перевищують 25% вартості по всіх об’єктах. Відповідно такі орендарі мають право на викуп зазначених об’єктів», – пояснював начальник управління майном спільної власності Львівської облради Віктор Кусий.

Готель «Замок Лева» був відкритий у цих історичних будівлях на вулиці Глінки ще у 1991 році. Будинок № 7 був споруджений за проєктом Артура Шлеєна у 1903 – 1909 роках у романтичному стилі для видавця і власника книжкового магазину Александра Маццукато. У 1939 – 1941 роках тут мешкав тодішній перший секретар Компартії України Микита Хрущов. За незалежної України тут діє готель «Замок Лева».

За даними Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Замок Лева», яке орендує вілли на вулиці Глінки, є львівський бізнесмен Назар Керницький.

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Фото: Wikimapia