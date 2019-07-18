Забудовник пообіцяв, що мозаїку магазину «Океан» буде відновлено

ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» обіцяє, що мозаїку, яка була на стіні колишнього магазину «Океан», буде відновлено в тому ж орнаменті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, інспекція Держархбудконтролю Львова проводить позапланову перевірку об’єкту – будівлі колишнього магазину «Океан» (вул. В. Великого, 26А) на предмет дотримання містобудівного законодавства.

«Сьогодні надійшло звернення, що на цьому об’єкті зруйнована фреска, яка відповідно до рекомендацій виконкому ЛМР і затвердженої проектної документації, мала бути збережена на цьому місці. Станом на сьогодні нас на об’єкт допустили, всі відповідальні особи були ознайомлені з документами… І справді зафіксовано, що фреска була знищена. Перевірка триває. У разі доведення вини порушникам загрожують штрафні санкції, розмір яких залежить від того, як буде кваліфіковано дані дії», — розповів начальник юридичного відділу Інспекції Держархбудконтролю Львовова Святослав Кіндратів.

Як відомо, проектом, який було затверджено на засіданні виконавчого комітету ЛМР, передбачено збереження мозаїки в автентичному вигляді.

Водночас, як пообіцяв представник компанії-забудовника, мозаїку, яка була на стіні колишнього магазину «Океан», буде відновлено в тому ж орнаменті.

«Ми маємо всі дозвільні документи: земля, містобудівні… Ми нічого не знищували. У нас в робочому проекті передбачено, що орнамент цієї мозаїки буде збережений, і в тому вигляді, в якому він був на цій стіні. В нас згідно з проектом, є переміщення цієї стіни на 2 метри. Фахівцями тиждень тому в 3D форматі було зроблено сканування. Ми не порушили нічого. Я можу пообіцяти, що стіна з цим орнаментом буде в такому вигляді, в якому вона була», — пообіцяв співвласник компанії-забудовника Володимир Швед.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові знищили мозаїку легендарного «Океану», яку забудовник обіцяв зберегти.