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У пам'ятці архітектури на Городоцькій облаштують офіси

Соломія Головіна

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Виконавчий комітет Львівської міської ради у п’ятницю, 6 березня, погодив ТзОВ «Галичінвестком» містобудівні умови та обмеження на реставрацію з переплануванням нежитлових приміщень другого поверху у пам’ятці архітектури місцевого значення на вул. Городоцькій, 2. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як зазначив представник ТзОВ «Галичінвестком» на засіданні виконкому, нежитлові приміщення збираються переплановувати під офіси.

За даними Youcontrol, власником «Галичінвестком» є львівський бізнесмен Тарас Керницький, який раніше був депутатом Львівської облради. Також він є керівником та власником ТзОВ «Укренерго» та ще низки підприємств, серед яких частка в ТзОВ «Галицька здоба».

Нагадаємо, у 2018 році виконком дозволив облаштувати у п’ятиповерховому будинку на вул. Городоцькій, 2 апартамент-готель та заклад громадського харчування.

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