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Covid в Україні підтвердили у 852 осіб

Ольга Денисяка

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В Україні 18 червня виявили 852 нові випадки коронавірусу. Водночас 2 736 пацієнтів одужали, а 40 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерстві охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Лабораторії зробили 26 463 тести на коронавірус методом ПЛР.,

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 229 044 випадки зараження коронавірусом. З них 51 992 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 150 708 – одужали.

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Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. Згодом Україна увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Додамо, що в Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців. Також тепер усі масові заходи можна проводити у приміщення із 100% наповненістю. 

Разом з тим, науковці вже прогнозують, що нова хвиля Covid може початися раніше осені та зі Сходу України.

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