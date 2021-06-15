Нова хвиля хвиля Covid може початися зі Сходу України раніше осені, – науковці

Штам коронавірусу, який отримав назву «Дельта», стрімко шириться на території Росії. Тому науковці припускають, що нова хвиля COVID-19 в Україні може початися зі східних областей. Про це свідчать дані Національної академії наук України.

Науковці кажуть, що штам «Дельта», який раніше носив назву «індійський», у 1,6 рази заразніший, ніж штам «Альфа» (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 рази частіше – до реанімації. Водночас, наголошується, що ефект від вакцин здебільшого зберігається.

«Водночас, штам «Дельта» найбільше поширився саме у країнах Європи з найвищими темпами зростання захворюваності: Росії, Португалії та Великій Британії. Окремо відзначимо, що стрімке зростання захворюваності у Великій Британії спостерігається попри 60% вакцинованих від усього населення. Збільшення смертності у цій країні поки що не спостерігається через те, що захворюваність поширюється переважно серед молодого, ще невакцинованого населення», – кажуть у НАН України.

Науковці зауважують, що владі варто розглянути додатковий контроль та обмеження щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко шириться штам коронавірусу «Дельта».

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В НАН припускають, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. Час її настання істотно залежить від частки штаму «Дельта» в Україні, яка наразі невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені.

«Варто також врахувати, що, з огляду на характеристики штаму «Дельта», нова хвиля може виявитися вищою від попередніх, особливо у вираженні навантаження на лікарні. Зважаючи на ситуацію з поширенням штаму «Дельта» у світі, важливим видається проведення досліджень на наявність антитіл у населення та секвенування розповсюджених в Україні штамів», – додають науковці.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності не росте.

Станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно Україна увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Додамо, що в Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Загалом в Україні лабораторно підтвердили коронавірус у 2 224 992 осіб.

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