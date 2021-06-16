П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр

Про зведення сучасного інформаційно-освітнього центру у Шевченківському гаю чиновники говорять щонайменше з 2016 року. Позаду – п’ять років балачок, скандалів, невдалих тендерів і горе-підрядник, але кінцевого результату немає досі.

Львівський портал розповідає про перипетії довкола цього довгобуду, нових будівельників із політичним шлейфом, а також про те, у скільки тепер обійдеться Львову обіцяний центр.

Нове «обличчя музею»

Інформаційно-освітній центр, відомий також як візит-центр, будують на вул. Чернеча гора, 1, що відразу при вході у Шевченківський гай. У мерії досить пафосно назвали його «обличчям музею», бо це має бути перша будівля, яку бачитиме відвідувач при вході у музей.

Її поділили на дві зони: інформаційну та освітньо-творчу. Перша матиме більш адміністративну функцію, адже тут будуть каси, де потрібно придбати вхідний квиток, банкомати, туалети тощо. Саме через цю частину можна буде потрапити на територію музею, оскільки існуючі зараз каси демонтують, а вивільнена територія буде громадським простором.

Натомість друга частина візит-центру повинна стати осередком творчої і наукової діяльності. Для цього в центрі діятимуть конференц-зал, лекторії, виставковий простір. Також тут збираються відкрити кафе, поруч – парковку. На території довкола проведуть благоустрій та озеленення, встановлять освітлення й вуличні меблі.

Зазначимо, що про це будівництво у Шевченківському гаю говорять щонайменше з 2016 року. Зі самого початку цю ідею львів’яни сприйняли з пересторогою, адже побоювались, що під розбудовою туристичної інфраструктури музею ховаються чиїсь бізнес-інтереси, владу міста навіть звинувачували у приховуванні інформації про візит-центр.

Також частину містян обурювало, що духовне місце, де Митрополит Андрей Шептицький заснував Лавру, перетворять на майданчик для розваг і фестивалів. П’ять років тому, коли тут розпочалась перші підготовчі роботи, активісти й окремі депутати почали бити на сполох через рубку дерев. Однак тоді у мерії запевняли, що вирізка була плановою.

Згодом зведенням візит-центру зацікавились правоохоронці, оскільки виявили порушення містобудівної документації. За цим фактом навіть було відкрито кримінальне провадження (ч.1 ст.366 ККУ – службове підроблення), втім з часом справа зійшла нанівець.

Горе-підрядник і його пікантна заміна

Тендери на будівництво інформаційно-освітнього центру кілька разів оголошували у 2017 році, проте переможця ніяк не могли визначити через недоліки у документах учасників. Зрештою восени 2018-го договір уклали із ТзОВ «Будкомінвестиція» – фірмою, яка на той момент фігурувала у кримінальній справі. Її посадових осіб разом із кількома іншими компаніями обвинувачували у привласнені державних коштів на будівництві казарм у Тернополі й Теребовлі.

На той момент власником ТзОВ «Будкомінвестиція» був уродженець Жовківщини Андрій Кучма. Водночас йому належали будівельні фірми «Данмарбуд» і «Данмаргруп», які теж фігурували у вищезгаданому криміналі.

Також Андрій Кучма числився як співзасновник ГО «Львівський центр екологічної безпеки» разом із Наталією Гурською-Кучмою та Андрієм Дзюбаном. Останній у 2010-2015 роках був депутатом Львівської міської ради від ВО «Батьківщина». Тепер Андрій Дзюбан є відомим львівським ресторатором, якому належить ресторан «Tante Sophie» та мережа магазинів «Майстерня карамелі».

Сам Андрій Кучма у 2014 році балотувався до Верховної Ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Ще через рік − до Львівської обласної ради від партії «Народний контроль». Проте депутатом так і не став.

Обраний підрядник так і не збудував візит-центр у Шевченківському гаю. Неякісно виконавши значну частину робіт, «Будкомінвестицію» усунули з об’єкта. При цьому Львівська міська рада через суд домоглася, аби компаіня повернула до бюджету 4,5 млн грн.

«Фірма неякісно здійснила роботи, тому ми подали в суд і виграли його. Підприємство зобов’язане відшкодувати 4,5 млн грн збитків. При цьому це є значно більша сума, адже на виконання робіт підряник отримав близько 2 млн грн авансу, а в позові ми врахували не лише цю суму, а й пеню, збитки, простій та інші моменти», – розповіла директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда.

Вигнавши «Будкомінвестицію», будівництво зависло, а на пошуки нового підрядника у мерії пішло близько пів року – з незрозумілих причин ніхто не подавався на нові тендери. Зрештою фірма, яка зголосилась добудовувати почате, знайшлася аж влітку 2020 року. Нею стало ТОВ «Бізнес-Вектор ДК». Як з’ясувалось, за компанією стоять далеко непересічні люди у Львові.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Бізнес-Вектор ДК» – будівельна фірма зі Львова, власником якої є відомий бізнесмен Тарас Дідик. Він разом із чинним депутатом Львівської міськради від «ЄС» Назарієм Бербекою володіє будівельною компанією «Нова оселя». Зараз підприємці зводять масштабний житловий комплекс на вул. Кульпарківській.

Крім того, раніше Тарас Дідик й Назарій Бербека були пов’язані з ОСББ «Грушевський», яке хоче хоче знести будинок у самому центрі Львова й збудувати натомість багатоповерхівку. Через це гозгорівся справжній скандал.

Будівництво подорожчало майже на 16 млн грн

У міськраді Львова звітували, що ТОВ «Бізнес-Вектор ДК» відновило будівництво візит-центру влітку минулого року і завершити всі роботи має до кінця 2020-го. При цьому варто зауважити, що у мерії, здається, вже увійшло у звичку годувати львів’ян обіцянками про те, що цей об’єкт у Шевченківському гаю спорудять «до кінця року», лише рік дедлайну щоразу змінюється.

Нещодавно Львівський портал проінспектував майбутній візит-центр і виявив, що роботи призупинені. Територію огородили парканом, а будівельників чи навіть техніки на місці не було.

Як пояснила Наталія Бунда, проєкт інформаційно-освітнього центру взялись коригувати, а по завершенню потрібно було оголосити новий тендер.

«Ми доопрацьовували проєкт, включили благоустрій території, який у попередньому взагалі не був врахований, інклюзивні входи/виходи та деякі інші нюанси всередині самої будівлі, щоб наш інформаційно-освітній центр був відкритий, інклюзивний і доступний для всіх. Підрядник зайде на об’єкт після завершення всіх процедур, які передбачені тендерним законодавством, та підписання договору», – розповіла вона.

Результат тендеру не є несподванкою – перемогу здобуло все те ж ТОВ «Бізнес-Вектор ДК». Втім тепер вартість будівництва візит-центру зросла. Первинна ціна у 2018-му становила 28,2 млн грн, у 2020 році вона зросла до 30,2 млн грн, а зараз – аж до 45,9 млн грн, що вочевидь пов’язано саме з видозміненим проєктом.

Коли нарешті збудують візит-центр

За словами Наталії Бунди, наразі готовність інформаційно-освітнього центру становить близько 40%. Тут є залитий фундамент, основні перегородки та стіни. Наступним кроком має стати встановлення вікон, облаштування «зеленого» даху та внутрішні роботи.

«Основні бетонні роботи зроблені, а є ще купа всього іншого: вікна, дах, внутрішні і зовнішні роботи, благоустрій. В ідеалі ми б хотіли завершити всі роботи ще цього [2021] року, проте все залежатиме від фінансування», – відзначила Наталія Бунда.

На уточнююче запитання, чи все-таки варто чекати цьогоріч добудови інформаційно-освітній центр, посадовиця відповіла розмито, наголосивши на важливості прийняття виважених і непоспішних рішень.

«Так, історія з цим будівництвом справді триває досить довго. Але інформаційно-освітній центр не є простим об’єктом. Коли ми говоримо про розвиток нової інфраструктури, то хочеться, аби вона через 5-10 років теж була функціональною, а не застарілою. Тому всі рішення потребують часу і виваженості», – додала Наталія Бунда.

Зазначимо, що поруч із інформаційно-освітнім центром у Шевченківському гаю збираються звести ще й адміністративний корпус для працівників, де, зокрема, розмістять нове фондосховище.

Вже є розроблений проєкт, проте коштів на будівництво зараз немає. У Львівській міськраді сподіваються знайти на це гроші у 2022 році.

Натомість вивільнену будівлю, де зараз працює адміністрація музею, віддадуть монастирю Свято-Іванівської лаври (УГКЦ).

Фото: Львівський портал, ЛМР, Comfortbud Design Institute, з мережі Інтернет