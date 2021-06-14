Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхівку. Львівський портал розповідає, чому довкола цього будівництва кілька років поспіль не вщухають скандали і який стосунок до нього має депутат Львівської міськради від «ЄС».

Історія з будівництвом на вул. Поповича, 6 тягнеться щонайменше три роки поспіль. У 2019-му стало відомо, що тут хочуть знести двоповерховий будинок, аби звести на його місці нову багатоповерхівку.

Нове будівництво у самому центрі Львова, у буферній зоні ЮНЕСКО, пояснювали тим, що існуючий будинок середини XIX ст. є у незадовільному стані, а на його реконструкцію доведеться вкласти надто багато коштів. При цьому в офіційних документах значилося, що в занедбаному будинку живуть 25 людей і саме таким чином вони зможуть отримати кращі умови проживання. Відтак знесення і будівництво з нуля припідносили як найоптимальніший варіант.

Зауважимо, будинок на вул. Поповича, 6, що підягає знесенню, спорудили у 1860-1870-х роках. Тут на початку ХХ століття проживав власник місцевої друкарні Бернард Мюллер, дружина якого видавала журнал «Кухня та здоров’я». Сама двоповерхова цегляна будівля до об’єктів аріхтектурної спадщини не належить.

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З цього приводу розгорнулись тривалі дискусії серед місцевих мешканців, пам’яткоохоронців та депутатів. Втім цьогоріч 25 лютого сесія Львівської міськради таки затвердила детальний план території, який передбачає це будівництво. Це був перший крок, на черзі – отримання містобудівних умов та обмежень.

Власне виконавчий комітет Львівської міськради на своєму засіданні 14 червня мав видати цю документацію ОСББ «Грушевський».

Оновлений проєкт передбачає зведення на місці існуючої двоповерхівки фактично 6-поверхового багатоквартирного житлового будинку із комерційними приміщеннями та підземною дворівневою автостоянкою на 11 місць.

Що тут не так і чому проти Міністерство культури

Проти нового будівництва на вул. Поповича, 6 виступили місцеві мешканці. В цій місцевості є нестійкі сипучі ґрунти – лише за останній рік на вулиці п’ять разів утворювалися провалля. Відтак люди побоюються, що будівельні роботи призведуть ще й до руйнування довколишніх будинків.

Водночас місцеві жителі скаржаться на проблемні інженерні мережі, а під майбутньою 6-поверхівкою якраз пролягає старий колектор, де на початку 2000-х вже була аварія. Більше того, нове житло матиме більшу площу, відтак забере чи не єдиний у місцевості невеликий дворик.

Зауважимо, що зводити нове житло збираються в межах історичного ареалу Львова та в буферній зоні ЮНЕСКО, де діють суттєві обмеження. Будівництво в самому серці Львова мають погодити не лише профільні підрозділи Львівської міськради, а й Міністерство культури України. ЮНЕСКО, яке ж опікується архітектурною спадщиною у центральній частині міста, не повинно мати заперечень. Втім у випадку із новим житлом на вул. Поповича, 6 все навпаки.

«Тут є порушення на порушенні. Заплановано, що нова багатоповерхівка матиме висоту 22 м замість допустимих 15 м у центрі міста. Оскільки висота є вищою, то проєкт мав би пройти істрико-містобудівну раду, чого не було. Ніхто не бачив висновку міського управління охорони історичного середовища щодо цього проєкту. Міністерство культури каже про обов’язковість інформування ЮНЕСКО про будівництво у буферній зоні, чого теж не було зроблено. Відсоток забудови земельної ділянки становить аж 73%, а чинні ДБН кажуть, що норма для будинку на 6-8 поверхів – 40%. Історико-архітектурний опорний план у нас не затверджений. А норми ДБН за 2019 рік говорять, що якщо його немає, то потрібно враховувати охоронні межі пам’яток архітектури. На вул. Поповича і Мартовича їх є сім. Їхні охоронні межі розраховуються за певною формулою, це орієнтовно 50-60 м. Тобто в цих охоронних межах будувати нічого не можна, містобудівні умови та обмеження видавати не можна, поки не буде затверджений Історико-архітектурний опорний план. Але все це у мерії ігнорують, ми вже разів з десять писали про і це міському голові, і членам виконкому, і депутатам. Реакції немає жодної», – пояснює членкиня ГО «Народна дія Львів», жителька вул. Поповича, 8, уповноважена представниця мешканців Ірина Юзик.

Цьогоріч у березні Мінкульт у своєму листі також говорить про те, що видача Львівською міськрадою містобудівних умов та обмежень на будь-яке нове будівництво чи реконструкцію в межах історичного ареалу є протиправною. Водночас у міністерстві наголошують, що мерія Львова ігнорує вимоги пам’яткоохоронного законодавства і не затверджує історико-архітектурний опорний план.

«Проєктна документація на нове будівництво, реконструкцію у межах історичних ареалів населених місць розробляється з урахуванням вимог затвердженого в в установленого законом порядку історико-архітектурного опорного плану. Зважаючи на це, надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок для нового будівництва та/або реконструкції зі зміною існуючих параметрів забудови у межах історичного ареалу м. Львова після 1 січня 2019 року й дотепер є неправомірним», – йдеться у листі Міністерства культури України.

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На засіданні виконкому 14 червня, де мали видавати містобудівну документацію на багатоповерхівку на вул. Поповича, 6, активісти озвучували всі свої зауваження та претензії. Втім представник департаменту містобудування лише сказав, що існуюча двоповерховий будинок є в занедбаному стані, а пропонований новий «добре і грамотно розроблений, працює у контексті вулиці».

Активісти закликали членів виконкому не приймати поспішних рішень і бодай організувати виїзд, аби разом оглянути майбутнє місце будівництва, а заразом й поспілкуватись із місцевими жителями. Міський голова Львова Андрій Садовий зрештою пристав на таку пропозицію, проте відверто заявив, що до кінця червня збирається поставити крапку у цьому питанні.

«Я схильний до того, аби ми поставили крапку у цьому рішенні, адже дебати тривають вже декілька років. Те, як це [існуюча будівля] виглядає сьогодні, виглядає дуже жахливо. Якщо ці зміни можуть покращити життя місцевих мешканців, навести порядок, щоби не було зсувів, навести лад з колектором і з іншими питаннями, то я би хотів, щоб ми у червні врешті поставили крапку… Але, можливо, буде правильно організувати виїзне засідання, провести там робочу зустріч, а потім вже проголосувати з чистою совістю», – наголосив мер.

Хто стоїть за будівництвом

Будувати нову багатоповерхівку на вул. Поповича, 6 хоче ОСББ «Грушевський». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновниками об’єднання є Микола та Лілія Князевичі, Степанія Марчак та Георгій Пушинський.

80-річна Степанія Марчак є матір’ю Ігоря Марчака – колишнього заступника начальника інспекції Держенергонагляду у Львівській області, директора «Львівтеплоенерго» та голови правління «Львівгазу». Микола Князевич є головним державним інспектором Державної митної служби України.

До 2019 року одним зі засновників цього об’єднання був Ігор Скробацький – співвласник ресторану «Голодний Микола» та ОСББ «Свєнціцького-16», де розташована зруйнована вілла «Люсія». Це ОСББ хоче на її місці спорудити багатоповерхівку.

Також до кінця 2017 року до засновників ОСББ «Грушевський» входив теперішній депутат Львівської міськради від «ЄС» Назарій Бербека та його бізнес-партнер Тарас Дідик. Вони є власниками будівельної компанії «Нова оселя».

Нещодавно сам Назарій Бербека, голосуючи «за» детальний план території, який погоджує це будівництво, заявляв, що не має конфлікту інтересів, оскільки продав своє майно на вул. Поповича, 6 у 2017 році.

Однак за наявними матеріалами громадських слухань 2019 року Назарій Бербека поставив свій підпис як місцевий мешканець вул. Поповича, 6 під пропозицією знести існуючий будинок і збудувати на його місці новий.

Візуалізація – забудовника, документи – ГО «Народна дія Львів»