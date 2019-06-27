Мерія погодила будівництво адмінкорпусу у Шевченківському гаю. Візуалізація

Сьогодні, 27 червня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай) містобудівні умови та обмеження на будівництво адміністративного приміщення на вул. Чернеча гора, 1. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Адміністративний корпус для працівників Шевченківського гаю зводитимуть безпосередньо на території музею, землі якого належать до природно-заповідного фонду.

Конкретної ділянки під будівництво адміністративного корпусу у мерії не виділяли. В містобудівних умовах та обмеженнях вказана вся територія музею площею понад 36,5 га.

Зазначимо, Шевченківський гай розташований в історичному ареалі Львова і є пам’яткою природи місцевого значення.

Своїм рішенням виконавчий комітет не встановив, що висота майбутнього адмінбудинку не повинна перевищувати 5 м. Тут знаходитимуться робочі кабінети персоналу музею, архітектурні та художні майстерні, зали для нарад, технічні та допоміжні приміщення.

Натомість адміністративну будівлю, яка зараз існує у Шевченківському гаю, збираються передати монастирю Свято-Іванівської Лаври Студійського Уставу УГКЦ.

Нагадаємо, нещодавно у Львові затвердили стратегію розвитку Шевченківського гаю. Вона передбачає спорудження на його території інформаційно-освітнього центру (візит-центру), фондосховища та адміністративного корпусу.

Як повідомляв Львівський портал, будівництво візит-центру у Шевченківському гаю мали розпочати ще у 2017 році, однак тендери не відбувались через недоліки у документах компаній-учасників. У 2018 році розробники проекту перейменували візит-центр на інформаційно-освітній центр.

Будівництво на території Шевченківського гаю. Зліва – візит-центр, справа – адміністративний корпус.

Візит-центр уже почала зводити фірма, яка фігурувала у криміналі. Вартість будівництва становить понад 28 млн грн. У цій будівлі буде конференц-зал на 200 людей, лекторії, простір для проведення виставок та іншої просвітницької діяльності. Також через візит-центр можна буде потрапити на територію Шевченківського гаю. Завершити всі роботи в мерії обіцяють до кінця 2019 року.

Намір звести візит-центр на території Шевченківського гаю викликав у Львові широкий резонанс. Через це будівництво поліція навіть відкривала кримінальне провадження.

Також біля Шевченківського гаю облаштовують автостоянку на 49 місць. Відкрити її мають уже в липні.